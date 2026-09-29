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FC Bayern, actu : Uli Hoeneß confirme une rencontre secrète avec Pep Guardiola

Au début de la semaine dernière, les dirigeants du FC Bayern Munich, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, ont fixé un dîner secret avec Pep Guardiola. Il n’était toutefois pas question d’un éventuel retour au FCB de l’entraîneur actuellement sans club.

« C’est vrai que nous nous sommes rencontrés », a désormais confirmé Hoeneß au journal Bild. Le patron du Bayern a souligné : « Pep, Karl-Heinz et moi sommes liés par une profonde amitié. Nous avons passé une merveilleuse soirée. »

À cette rencontre dans un restaurant chic de Munich, à laquelle assistaient également les épouses de Hoeneß (Susi) et de Rummenigge (Martina), l’actuel entraîneur du FCB Vincent Kompany avait aussi été invité à l’origine, à la demande de Guardiola. Le Belge a toutefois dû décliner en raison d’un séminaire d’entraîneurs à Stuttgart. « Nous serons heureux de refaire ce dîner avec Vincent et Pep à la prochaine occasion », a déclaré Hoeneß.

Guardiola a été l’entraîneur du FC Bayern de 2013 à 2016, après avoir succédé à Jupp Heynckes après le gain du triplé. Après trois titres de champion et deux trophées en Coupe d’Allemagne, l’Espagnol a signé à Manchester City. Cet été, le joueur de 55 ans a quitté les Skyblues pour s’accorder une pause pour une durée indéterminée.

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FC Bayern, actu : Thomas Tuchel n’accorde pas de repos à Harry Kane

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a expliqué dans un entretien au Standard que Harry Kane, du FC Bayern Munich, sera « absolument » dans le onze de départ « lors des quatre matches » des Three Lions en Ligue des nations.

« Honnêtement, je préférerais ne pas faire tourner. Je ne suis pas sûr que cela soit possible. Mon scénario idéal serait d’aligner encore et encore au moins six ou sept joueurs du onze de départ en qui nous avons confiance », a déclaré Tuchel.

Par conséquent, Kane ne reviendra pas particulièrement reposé à Munich après cette trêve internationale XXL. L’Angleterre disputera le dernier de ces quatre matches mardi soir prochain contre la Tchéquie. Pour le Bayern, la suite se jouera le samedi suivant sur la pelouse du FC Augsbourg en Bundesliga.

Lors de la première journée, l’Angleterre s’était inclinée 3-2 contre l’Espagne, championne du monde en titre, notamment parce que Kane a manqué un penalty. Mardi, c’est le match aller contre la Tchéquie qui est au programme. Tuchel a lancé : « Nous devons être proactifs et tout donner. Il n’y a aucune marge pour un match conservateur ou économe. C’est ainsi que l’équipe veut jouer, c’est ainsi que nous voulons jouer, alors allons-y. Ce sera un scénario différent, un environnement différent et un défi différent. »

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FC Bayern, actu : Konrad Laimer rejoint la sélection autrichienne

Konrad Laimer s’est remis de sa blessure musculaire et a rejoint l’entraînement collectif de l’Autriche. Il sera donc de nouveau une option pour le FC Bayern Munich après son retour de sélection.

Le polyvalent défenseur s’était blessé peu avant la trêve internationale, souffrant d’une déchirure musculaire au niveau des adducteurs, et s’était d’abord entraîné individuellement à la Säbener Straße au début de la trêve.

La sélection autrichienne affrontera l’Irlande jeudi à Dublin, avant de se déplacer dimanche à Pristina pour y défier le Kosovo.

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