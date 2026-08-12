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Bayern Munich, rumeur : le FCB va-t-il frapper en Premier League malgré l'arrêt des transferts annoncé ?

Au Bayern Munich, Harry Kane est devenu l'unique animateur à la pointe de l'attaque après le retour du joueur prêté Nicolas Jackson à Chelsea. L'Anglais va-t-il encore obtenir une doublure ?

Comme le rapporte le journaliste sportif italien Nicolo Schira, le Rekordmeister allemand souhaiterait remédier à cette situation et s'est pour cela renseigné sur Igor Thiago, de Brentford. Selon lui, il y aurait même déjà eu de premiers échanges entre les différentes parties, même si Schira n'a pas donné davantage de précisions.

Thiago, 25 ans, avait rejoint le club de Premier League à l'été 2024 et a été l'un des attaquants les plus dangereux de l'élite anglaise la saison passée. En 40 matches officiels toutes compétitions confondues, il a inscrit 25 buts pour Brentford, dont 22 rien qu'en Premier League. S'y ajoute un autre but qu'il a préparé avec une passe décisive.

Le Brésilien ne devrait toutefois pas être particulièrement bon marché. Son contrat avec Brenford court encore jusqu'au 30 juin 2031 et il n'y aurait pas de clause libératoire.

Autre élément qui va à l'encontre d'une offensive munichoise : les dirigeants du club ont récemment révélé avoir bouclé leurs activités de recrutement. Le Bayern ne souhaite donc en principe plus recruter d'autres joueurs lors de l'actuelle période de transferts.

Une doublure pour Kane n'aurait de toute façon pas eu une grande priorité à la Säbener Straße, selon les informations disponibles. À la place, Nathaniel Brown, de l'Eintracht Francfort, et Ismael Saibari, du PSV Eindhoven, ont été identifiés comme les renforts souhaités pour le poste d'arrière latéral ainsi que pour les ailes offensives. Avec Serge Gnabry, l'effectif compte en outre déjà un joueur capable d'occuper le rôle d'avant-centre.

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Bayern Munich, rumeur : beaucoup d'intérêt pour un talent du FCB

Le talent du Bayern Munich Felipe Chavez aurait suscité l'intérêt de plusieurs clubs allemands et étrangers. C'est ce que rapporte Sky.

Selon cette information, le VfL Wolfsburg, le SC Paderborn, le Deportivo La Corogne en Espagne ainsi qu'un club de première division portugais non nommé en pinceraient pour le milieu de terrain de seulement 19 ans.

Sous les ordres du coach Vincent Kompany, Chavez a réalisé une solide préparation estivale, mais ses perspectives de temps de jeu régulier en équipe première restent plutôt faibles. Le Bayern réfléchirait donc à prêter le joyau pour une saison supplémentaire.

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Bayern Munich, actualité : Neuer laisse la porte entrouverte pour sa carrière

Manuel Neuer n'a pas encore pris de décision définitive quant à savoir s'il souhaite mettre un terme à sa carrière au Bayern Munich à la fin de la saison prochaine.

Dans un entretien accordé à Sky, le joueur de 40 ans a laissé une porte entrouverte à une poursuite de sa carrière au-delà de la saison 2026/27 : « Rien n'est sûr à 100 %. Ce n'est pas non plus gravé dans le marbre, mais la probabilité est élevée », a-t-il déclaré.

Il y a seulement quelques semaines, le gardien allemand de longue date avait annoncé qu'il s'apprêtait à disputer sa probablement dernière saison en tant que footballeur professionnel. « Je ne joue pas les matches en me disant : c'est mon dernier match, même si j'ai peut-être joué pour la dernière fois dans l'un ou l'autre stade. Mais tout indique fortement que je vais arrêter », avait affirmé Neuer lors du stage de préparation du FCB à Tegernsee.

Le capitaine du Bayern a également expliqué que, dans des circonstances normales, il aurait sans doute déjà mis un terme à sa carrière cet été. « J'aurais peut-être arrêté dans 85 % des cas, mais dans cette équipe, avec le staff et le groupe d'entraîneurs, c'est tout simplement un plaisir. » Son contrat court encore jusqu'en 2027.

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Bayern Munich, actualité : les jeunes obtiennent de nouveaux numéros de maillot

Le Bayern Munich a communiqué les numéros de maillot officiels de certains jeunes pour la saison à venir. Les joueurs suivants se voient attribuer les numéros suivants :

Cassiano Kiala #30

Wisdom Mike #36

Maycon Cardozo #49

Tim Binder #46

Filip Pavić #43

David Santos Daiber #47

Bastian Assomo #48

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