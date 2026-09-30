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Bayern Munich, infos : Sepp Maier tempère autour de Jonas Urbig

Sepp Maier a appelé à la patience concernant Jonas Urbig dans un entretien accordé à la Münchner Abendzeitung.

« L’emballement autour d’Urbig est excessif à mes yeux », a déclaré la légende des gardiens, tout en soulignant que sa critique ne visait pas explicitement le nouveau numéro un en devenir du Bayern Munich : « Ce n’est pas parce que je ne trouve pas le garçon bon, au contraire. Il a un talent énorme. Mais tout va beaucoup trop vite pour moi. »

Urbig est déjà présenté comme le successeur de Manuel Neuer dans les buts du Bayern et est aussi considéré comme un potentiel gardien titulaire en équipe d’Allemagne. Selon certaines informations, l’ancien joueur de Cologne gardera pour la première fois les cages de la sélection allemande lors du duel contre la Serbie en Ligue des nations.

Mais Maier estime cette ascension fulgurante prématurée. « Quelques bons matches, et il devrait déjà devenir le nouveau numéro un de l’Allemagne. Pourquoi ? Qu’il devienne d’abord le numéro un au Bayern », a-t-il déclaré, en rappelant qu’Urbig se trouve encore derrière des concurrents établis à chaque fois. Le fait que Marc-Andre ter Stegen soit d’abord le numéro un de Jürgen Klopp à l’Ajax Amsterdam est également compréhensible pour l’homme de 82 ans. « Qu’y a-t-il de si grave ? Il a 23 ans. Ter Stegen a joué pendant des années au plus haut niveau. »

Urbig a d’abord besoin de temps de jeu régulier et doit faire ses preuves au plus haut niveau avant d’être appelé à plus grand. « Il doit jouer, accumuler de l’expérience, faire des erreurs, jouer la Ligue des champions et montrer qu’il sait revenir après un mauvais match. On ne devient pas gardien de la sélection sur la base d’un pronostic », a souligné Maier, avant d’ajouter : « Le potentiel ne t’arrête aucun ballon le samedi. L’expérience, tu ne l’acquiers ni à l’entraînement ni parce que tout le monde raconte à quel point tu pourrais devenir bon un jour. Tu dois être dans le but et répondre présent. »

La légende munichoise pense toutefois qu’Urbig pourra atteindre un jour l’absolue classe mondiale. « Il en a les capacités. Mais entre “un jour” et “maintenant”, il y a tout un monde. »

Urbig s’est également entendu avec Neuer cette saison pour être régulièrement titularisé dans les buts. Jusqu’ici, dans ce début de saison encore jeune, il a disputé deux matches (VfL Osnabrück et SV Elversberg), au cours desquels il a encaissé autant de buts.

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Bayern Munich, infos : Nathaniel Brown se confie sur son transfert au FCB

Nathaniel Brown a révélé comment s’était concrétisé son transfert à 55 millions d’euros de l’Eintracht Francfort au Bayern Munich cet été.

« Très honnêtement, je ne pensais pas que le Bayern me contacterait un jour. Et ensuite, tout est allé si vite ! », a déclaré le polyvalent latéral gauche dans un entretien accordé au magazine du club munichois 51 , avant de poursuivre : « Quand mon agent m’a parlé de l’intérêt, j’ai tout de suite dit : je ne veux rien entendre d’autre. Je viens de Bavière, je peux rester en Allemagne et je rejoins la meilleure équipe du pays, l’un des plus grands clubs du monde. »

Après des discussions positives avec l’entraîneur Vincent Kompany, Brown a immédiatement été emballé. « Et ma famille et mes amis sont aussi tous de grands fans du Bayern. Il n’y avait donc pas deux avis possibles. Pour moi, il était tout de suite clair que je voulais aller au Bayern », a-t-il expliqué.

Brown a également évoqué le choix de son numéro 11. « Certains ont été surpris par mon choix. Mais il ne restait tout simplement plus tant de numéros que ça disponibles, et le 21 que j’avais à Francfort était lui aussi pris. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ? Pourquoi pas le 11 ? », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je peux aussi être utilisé dans un rôle offensif, donc il me correspond d’une certaine manière. Peut-être que ça devait simplement se passer comme ça, et c’est très bien ainsi. »

En début de saison, Brown avait effectivement été utilisé par Kompany au poste de numéro 10. À gauche de la défense, Alphonso Davies a actuellement un léger avantage.

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