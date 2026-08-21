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Bayern, news : vives critiques contre Uli Hoeneß en raison de ses déclarations sur Klopp

Les vice-présidents de la DFB, Ralph-Uwe Schaffert et Hermann Winkler, ont vivement critiqué Uli Hoeneß pour ses déclarations sur le sélectionneur Jürgen Klopp auprès de Sky. Le président d’honneur du Bayern Munich avait notamment mis en garde contre des attentes trop élevées envers le successeur de Julian Nagelsmann et parlé d’un « friendly takeover » que la DFB et ses « princes régionaux » auraient laissé se produire.

Selon Schaffert, les propos de Hoeneß « montrent clairement » que le patron du club du recordman d’Allemagne « ne connaît ni la structure ni les processus de décision de la DFB ». On ne peut « sérieusement reprocher ni au directeur sportif Andreas Rettig, ni à son successeur Per Mertesacker (à partir du 1er janvier), ni non plus au directeur sportif Rudi Völler de ne pas être des professionnels du football. Il en va de même pour les membres du conseil de surveillance Alexander Wehrle (VfB Stuttgart), Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Oliver Leki (SC Fribourg), Oke Göttlich (FC St. Pauli) et Steffen Schneekloth (Holstein Kiel) ».

Par conséquent, l’idée de Hoeneß selon laquelle les « princes régionaux », qu’il juge incompétents, auraient décidé de l’installation de Klopp est elle aussi « à côté de la réalité ».

Winkler a lui aussi abondé dans ce sens et a précisé : « Il ne faut pas prendre chaque mot d’Uli Hoeneß au sérieux, mais il faut rétablir les choses fausses : les fédérations régionales ne décident absolument pas du sélectionneur. Cela se fait au sein du conseil de surveillance de la DFB GmbH. Et c’est une bonne chose que professionnels et amateurs y soient représentés. »

Hoeneß avait souligné auprès de RTL et de Sky qu’il n’était « pas un grand ami du culte des héros ». Klopp bénéficie « déjà d’un statut comme s’il pouvait marcher sur l’eau. Lui non plus ne peut pas tout changer par simple imposition des mains », a ajouté l’homme de 74 ans, expliquant qu’il fallait « donner du temps » à Klopp. « Beaucoup de choses vont s’améliorer », mais il ne faut pas croire « qu’il est le Messie ».

Hoeneß avait également critiqué le fait que le conseiller de Klopp, Marc Kosicke, ait été « embarqué dans le package ». « Je ne sais pas exactement ce qu’il est censé faire là-bas. Il a une agence de joueurs et il en est le directeur général. Les parts aussi. Je considère cela comme un problème. Toute cette histoire me fait l’effet d’un “friendly takeover”. Klopp et Cie ont pris le contrôle de la DFB, et je considère que c’est une erreur ».

Schaffert a rétorqué à ce sujet qu’il avait « apparemment échappé » à Hoeneß que les parts en question « avaient déjà été cédées auparavant par M. Kosicke. Le cas Kosicke a été examiné avec soin au conseil de surveillance puis approuvé ». Il ne peut « pas faire de mal de s’informer sur un sujet avant de s’exprimer à son propos, de manière critique ou même dépréciative ».

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Bayern, news : le talent Cassiano Kiala prolonge sur le long terme

Cassiano Kiala a « prolongé sur le long terme » son contrat avec le Bayern Munich, qui courait jusque-là jusqu’en 2027. Le recordman d’Allemagne l’a annoncé vendredi. Le club n’a pas communiqué de détails précis sur la durée du contrat.

Selon le quotidien Bild, le nouveau contrat du joueur de 17 ans court jusqu’en 2031. Kiala avait rejoint le campus du FCB à l’été 2024 en provenance du Hertha Berlin et avait même fêté ses débuts professionnels sous les ordres de Vincent Kompany en décembre dernier, lors de la victoire 4-0 contre Heidenheim, à l’âge de 16 ans.

« Nous croyons énormément au potentiel de Cassiano et voulons l’amener progressivement vers notre équipe première. Il est le deuxième plus jeune débutant de l’histoire de l’équipe professionnelle du Bayern, il a déjà assumé des responsabilités comme capitaine avec la sélection allemande U17 et il a tout ce qu’il faut pour faire son chemin au Bayern. La saison dernière, il a eu de la malchance avec les blessures ; maintenant, nous nous réjouissons des prochaines étapes avec lui », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund dans le communiqué de presse.

Le défenseur central est considéré comme un immense talent. Selon certaines informations, on lui prêterait déjà les capacités pour s’installer durablement chez les professionnels. Les négociations ont toutefois été plutôt ardues auparavant. Plusieurs grands clubs auraient tenté d’attirer Kiala, et son père se serait même entretenu avec des dirigeants de Chelsea et de Manchester City. Il est représenté par l’agence Gestifute du célèbre conseiller Jorge Mendes.

Le junior international s’est depuis longtemps remis de la rupture du ligament syndesmotique subie en février. Lors de la préparation, Kiala faisait de nouveau partie du groupe professionnel et il était encore récemment sur le terrain lors du match amical contre Heidenheim.

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