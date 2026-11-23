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Lennart Karl, du FC Bayern, s’est montré une nouvelle fois étonnamment franc lors de sa visite annuelle à un club de supporters.

Dimanche, les joueurs professionnels du club munichois ont rendu visite à différents clubs de supporters, en Allemagne et à l’étranger. Karl a été envoyé à Appiano, dans le Tyrol du Sud italien, où le jeune homme de 18 ans devait répondre aux questions des supporters. L’un d’eux a voulu savoir quel métier il aurait exercé si sa carrière de footballeur professionnel avait échoué.

« Pour moi, il n’y avait pas de plan B, seulement un plan A », a répondu Karl. « Même aujourd’hui, je ne saurais pas quoi faire d’autre. Je ne suis pas quelqu’un de très, très intelligent dans la vie. » Et d’ajouter : « Heureusement que ça a marché avec le football, sinon je ne m’en serais pas aussi bien sorti qu’aujourd’hui. »

Karl a également évoqué les discussions avec ses parents sur la poursuite de sa scolarité : « Ils m’ont dit que je devais aller jusqu’au bout de mes études. J’ai répondu : “Je ne veux pas faire ça !” Chaque jour, je me levais et je voulais simplement jouer au football. »

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Lennart Karl a fait ses débuts avec le FC Bayern à 17 ans

Dans les catégories de jeunes, Karl a d’abord joué au TuS Frammersbach et au Viktoria Aschaffenburg, avant de rejoindre l’Eintracht Francfort en 2017, à l’âge de neuf ans. Il est brièvement retourné à Aschaffenburg en 2022, puis a rejoint le centre de formation du FC Bayern.

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Il a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle munichoise à 17 ans, lors de la Coupe du monde des clubs 2025, avant de percer il y a un an. Karl est désormais un membre à part entière du FC Bayern et de l’équipe nationale allemande.

L’hiver dernier déjà, Karl s’était montré étonnamment franc lors d’une visite à un club de supporters. Il avait alors reconnu rêver d’un transfert au Real Madrid , suscitant un vaste débat public. Il s’est ensuite montré nettement plus discret dans ses prises de parole publiques. Il a néanmoins continué à faire beaucoup parler de lui, notamment avec ses différentes célébrations de buts.