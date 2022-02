Bayern Munich : Kinglsey Coman ne regrette pas d'avoir manqué la Coupe du monde 2018

Kingsley Coman a récemment prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Alors que des rumeurs de départ en fin de saison commençaient à s'amplifier, l'international français a refroidi toutes les rumeurs en signant un nouveau contrat avec le club allemand. Et si le joueur formé au Paris Saint-Germain a décidé de prolonger son aventure en Bavière c'est en partie grâce à son nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann, qui a été un facteur dans cette décision, comme l'a admis le principal intéressé.

"Il m'a dit dès le début qu'il me soutenait, que j'étais très important pour lui et pour l'équipe et qu'il voulait me garder", a déclaré Kingsley Coman dans une interview à Sport1, faisant état de messages WhatsApp envoyés par Julian Nagelsmann à son encontre. "C'est un entraîneur qui échange beaucoup avec ses joueurs, pas seulement avec moi. Je l'aime bien et j'aime aussi sa façon de penser le football. Cela a facilité ma décision".

FC Bayern : Coman veut "donner quelque chose en retour

Après de nombreuses discussions avec les dirigeants du Bayern Munich, la décision finale était finalement très claire pour l'international français : "J'ai tout ici, je n'ai donc pas besoin d'aller voir ailleurs. Le FC Bayern est comme une famille. Quand tu reçois autant d'aide que moi, surtout après mon opération du cœur en début de saison, tu veux bien sûr donner quelque chose en retour".

Début janvier, le Français de 25 ans avait prolongé son contrat avec le champion d'Allemagne en titre jusqu'en 2027. Mais l'été dernier, le buteur victorieux de la finale de la Ligue des champions 2020, face à son club formateur le PSG, a également envisagé de changer de club. "Il y avait beaucoup de choses. J'ai vécu tellement de choses ici, j'ai gagné tellement de titres. Naturellement, tu te demandes si tu dois essayer autre chose. J'ai donc dû réfléchir et trouver ce que je voulais et où je voulais aller", a rapporté Coman. Il a pris son temps et a finalement décidé de rester en décembre.

Coman a trouvé l'amour pendant la Coupe du monde 2018

Pas épargné par les blessures durant sa carrière, Kingsley Coman ne fait partie de l'équipe de France championne du monde en Russie en 2018. Non pas que Didier Deschamps ne comptait pas sur lui, mais l'ailier du Bayern Munich était blessé à l'époque et n'est donc pas champion du monde. Pour autant, Kingsley Coman ne regrette pas d'avoir manqué le triomphe de la France à Coupe du monde 2018, bien au contraire.

L'international français est même "heureux de ne pas avoir participé à la Coupe du monde ! J'ai rencontré ma femme actuelle pendant le tournoi. Cela ne serait probablement pas arrivé si j'avais joué la Coupe du monde. Et maintenant, nous sommes mariés et avons des enfants ensemble ! Donc tout va bien", a révélé l'ailier du Bayern Munich. Tout ce qu'on souhaite à Kingsley Coman c'est de pouvoir disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar.