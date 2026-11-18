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De quoi agacer Vincent Kompany : le nouveau pare-vue du Bayern Munich serait déjà endommagé. Le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, révèle aussi un échange émouvant avec Alphonso Davies, de nouveau blessé. Infos et rumeurs autour du Bayern.

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Selon le quotidien Bild, le nouveau pare-vue du centre d’entraînement du Bayern Munich , mis en service seulement début octobre, serait déjà endommagé.

Une partie du nouveau système de rideaux, qui permet de monter et de descendre les stores mécaniquement, se serait déchirée. À cet endroit, le pare-vue serait même sorti de son cadre. Les vents violents qui ont soufflé sur Munich en début de semaine, atteignant par moments 65 km/h, pourraient être à l’origine du problème.

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Par conséquent, mardi, l’entraîneur Vincent Kompany, désormais de retour sur le terrain d’entraînement après s’être effondré , n’a eu que le terrain situé juste devant le bâtiment de l’équipe professionnelle pour travailler à l’abri des regards. Celui-ci peut toujours être isolé grâce à un rideau et à deux stores commandés indépendamment. Les deux autres terrains restaient visibles, vraisemblablement à cause des dégâts.

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Cet été, le Bayern avait démoli le grand parcours de remise en forme de son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, qui avait coûté environ un million d’euros en 2016-2017, afin de créer un troisième terrain pour les séances à huis clos de Kompany. Un pare-vue supplémentaire devait permettre d’isoler les trois terrains.

Pour l’heure, Kompany doit donc de nouveau se passer de cette nouveauté. Le problème : sur le terrain devant le bâtiment de l’équipe professionnelle, les Munichois avaient déjà connu des soucis par le passé, les stores verticaux sortant parfois de leurs rails lors de fortes rafales. Ce système avait été installé à l’été 2022 sous Julian Nagelsmann. Quant au terrain situé juste à côté de l’aile du bâtiment abritant les bureaux des dirigeants, il date de l’époque de Pep Guardiola et avait coûté 80 000 euros à l’automne 2013.

IMAGO

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FC Bayern, actu : Marsch révèle un échange émouvant avec Davies

Le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, a raconté avoir eu un échange émouvant avec Alphonso Davies après sa nouvelle blessure . Le latéral gauche du Bayern Munich a de nouveau subi une déchirure musculaire à la cuisse pendant la trêve internationale.

« Nous avons eu une conversation très sincère après le match. Alphonso m’a dit qu’il ne voulait pas que les gens pensent qu’il ne souhaite pas être en sélection. C’est une idée qui le préoccupe », a déclaré Marsch à OneSoccer.

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Davies n’avait joué que quelques minutes lors de la Coupe du monde organisée à domicile cet été, également en raison d’une blessure à la cuisse. Il avait alors été critiqué par les supporters canadiens. Certains avaient reproché au joueur de 26 ans de ne pas tout donner pour son pays et de se ménager pour le champion d’Allemagne le plus titré. Davies avait déjà manqué de nombreux matches internationaux par le passé, notamment parce qu’il avait subi une rupture des ligaments croisés avec la sélection l’an dernier.

Marsch a tenu à répondre à ces accusations. « Il adore être avec nous et représenter son pays. Être capitaine est même un grand honneur pour lui », a-t-il affirmé. Davies s’était par ailleurs plaint de douleurs avant le match au cours duquel il s’est blessé. Il avait passé une IRM, qui n’avait révélé aucune anomalie.

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Davies s’est finalement blessé après seulement six minutes sur le terrain, sans contact avec un adversaire. « Il ne se sentait pas bien et il sait désormais que, dans ces situations, il doit faire une pause et écouter son corps. Bien sûr, nous voulons Alphonso dans notre équipe. C’est notre meilleur joueur. Quand on voit comment il a joué récemment au Bayern, c’est enthousiasmant. Mais nous voulons tous ce qu’il y a de mieux pour lui », a expliqué Marsch.

Davies a ensuite révélé avoir endommagé plusieurs poubelles sous le coup de la frustration . « J’ai perdu mon sang-froid dans le vestiaire, je ne savais pas ce qui se passait », a-t-il déclaré. La durée exacte de son indisponibilité n’est pas connue. Le Bayern a seulement indiqué que le joueur, très rapide et apprécié du public, serait « absent pour le moment ».

Getty Images

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Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du club

Date Compétition Match Vendredi 20 novembre (20 h 30) Bundesliga FC Bayern contre 1. FC Cologne Mercredi 25 novembre (21 h) Ligue des champions OSC Lille contre FC Bayern Samedi 28 novembre (15 h 30) Bundesliga Hambourg SV contre FC Bayern Mardi 1er décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne FC Bayern contre Hertha BSC Vendredi 4 décembre (20 h 30) Bundesliga FC Bayern contre SC Paderborn