Plus d’actualités et de rumeurs sur le Bayern Munich :

Bayern Munich : Konrad Laimer réalise un exploit historique

Lennart Karl entre dans un cercle très fermé

Le Bayern Munich sans aucune chance ? Le Real serait parvenu à un accord avec un jeune prodige

Bayern Munich, actualité : Max Eberl particulièrement impressionné par une star du club

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, garde certainement un très bon souvenir du 13 février de cette année. Ce vendredi midi-là, le club le plus titré d’Allemagne annonçait officiellement que le défenseur central Dayot Upamecano avait prolongé de quatre ans, jusqu’en 2030, son contrat qui arrivait à expiration, après des mois de négociations.

« Dieu merci, nous avons prolongé son contrat », a déclaré Eberl mardi soir à Madrid, après que Upamecano, en très grande forme, a livré une nouvelle prestation de haut niveau lors de la victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético en Ligue des champions. « Dieu merci, il est dans notre club. Il joue au niveau de la classe mondiale depuis des semaines. Il l’avait déjà fait la saison dernière, également à la Coupe du monde, et il le fait de nouveau maintenant », a poursuivi Eberl.

Les négociations entre le Bayern et Upamecano s’étaient tendues au point que le club avait même retiré son offre pendant un temps. Un départ libre du Français à l’été 2026 se profilait alors, avant qu’Upamecano ne finisse par signer un nouveau contrat avec le club de la Säbener Straße.

Prochains matchs M05 Bundesliga 09:30 FCB

Sous les ordres de Vincent Kompany, Upamecano est devenu absolument indispensable dans l’axe de la défense munichoise. Cette saison encore, le joueur de 28 ans affiche une forme constamment excellente. Outre ses solides prestations défensives, il se montre même dangereux devant le but : il a déjà marqué trois fois en douze apparitions en 2026/27.

Le défenseur joue « incroyablement bien », s’est enthousiasmé Eberl. « Il marque même des buts. Il n’y a vraiment rien d’autre à dire à son sujet, si ce n’est qu’il est de classe mondiale. »

Getty Images

Bayern Munich, actualité : Tom Bischof se distingue par une statistique impressionnante

Le milieu de terrain Tom Bischof s’est distingué lors de la victoire 2-0 du Bayern Munich sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions, mardi, grâce à une statistique remarquable.

Selon le site de statistiques WhoScored , Bischof a réussi six tacles à Madrid : aucun autre joueur n’en avait réalisé autant dans un match de Ligue des champions cette saison.

Comme Aleksandar Pavlovic, diminué, est resté sur le banc, Bischof a intégré le onze de départ du Bayern, de manière quelque peu surprenante, aux côtés de Joshua Kimmich dans un milieu à deux. Le joueur de 21 ans, titularisé pour la troisième fois de suite en Ligue des champions, a livré une bonne prestation, se montrant notamment solide à la récupération.

Getty Images

Bayern Munich, actualité : « Un monstre de motivation », un ancien espoir du club encense Joshua Kimmich

Ron-Thorben Hoffmann, gardien de l’Eintracht Brunswick passé par les équipes de jeunes du Bayern Munich et qui avait commencé sa carrière professionnelle au club, a vanté les qualités exceptionnelles de Joshua Kimmich, patron du milieu de terrain bavarois.

« C’est un monstre de motivation », a déclaré Hoffmann à propos de Kimmich dans le podcast « Leadertalk » de Sport1. « Il n’a jamais été le plus grand, il n’a jamais été le plus rapide non plus, il n’était pas le meilleur techniquement, mais c’est tout simplement quelqu’un qui travaille vraiment dur et qui a compris comment entraîner les autres avec lui. »

Kimmich sait aussi piquer ses coéquipiers au vif, « ce qui peut parfois être très désagréable, et j’en ai moi-même fait l’expérience ». C’est leur mentalité qui maintient des joueurs comme Kimmich « au sommet depuis 10, 20 ans, parce que c’est ce qui les pousse à avancer et à progresser ».

Hoffmann avait rejoint les équipes de jeunes du Bayern en provenance du RB Leipzig à 16 ans, avant d’intégrer l’effectif professionnel bavarois en 2018, à 19 ans. S’il a figuré plusieurs fois dans le groupe, il n’a jamais disputé de match officiel avec l’équipe première du club le plus titré d’Allemagne. Après 55 rencontres avec le Bayern II en troisième division et en Regionalliga, il a été prêté en 2021 à l’AFC Sunderland, alors pensionnaire de la troisième division anglaise, où ses performances lui ont valu un transfert définitif à l’Eintracht Brunswick.

Après deux ans au sein du club de Basse-Saxe, Hoffmann a rejoint Schalke en 2024, mais n’a pas réussi à s’y imposer et est retourné à Brunswick six mois plus tard. Le joueur de 27 ans est désormais capitaine de cette équipe de deuxième division, actuellement 15e au classement.

Getty Images

Bayern Munich : les prochains matches du club