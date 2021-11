FC Barcelone, Xavi savoure la victoire et le "brin de réussite" contre Villarreal

L’effet Xavi est-il déjà en train de prendre à Barcelone ? Intronisé il y a plus d’une semaine, le nouveau coach du Barça est toujours invaincu après trois matches. Après une première victoire en Liga lors du derby, les Blaugrana ont concédé un nul miraculeux en Ligue des Champions contre Benfica avant d’aller s’imposer à Villarreal, samedi soir (1-3).

Ce succès face au Sous-Marin Jaune est tout simplement la première victoire barcelonaise hors de ses frontières depuis le début de la saison en Liga. Il a donc fallu attendre cinq matches et l’arrivée de Xavi sur le banc pour y parvenir. De quoi rendre encore un peu plus légitime la nomination de l’ancien milieu ainsi que toutes les ondes positives qui l’entourent depuis son arrivée.

"3 points en or" pour Xavi

Face à Villarreal, tout n’a pas été parfait et les maux catalans n’ont pas disparu en un claquement de doigts mais la volonté de Xavi de renouer avec les principes de la Masia commence déjà à se voir.

Au Madrigal, le Barça a encore eu ce brin de réussite, comme ce fut le cas quelques jours plus tôt en Ligue des Champions, mais à l’heure de faire les comptes, ce sont bien trois points importants qui vont faire le voyage jusqu’à Barcelone.

"Nous avons moins dominé que ce que j'attendais mais à la fin nous avons trouvé le but avec Memphis, a déclaré le technicien de 41 ans. Nous avons joué contre une grande équipe, au niveau de la Ligue des champions, très bien préparée tactiquement et nous avons bien défendu mais ils ont marqué sur une rentrée de touche stupide. Ce sont trois points en or. Vu comment on est, c'est de l'eau bénite. Nous devons être honnêtes et nous avons eu un peu de chance. Villarreal ne méritait pas de perdre, contrairement à nous mardi, mais nous devons apprécier la victoire. C'est formidable sur un terrain très difficile. Les joueurs le méritent."

En attendant les autres matches de cette journée, le Barça en est désormais à quatre matches sans défaite et n’est plus qu’à trois longueurs provisoires des places qualificatives pour la Ligue des Champions.