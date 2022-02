FC Barcelone : Xavi nourrit "beauoup d'espoirs" après la démonstration contre Naples

Le Barça a réalisé l'un de ses meilleurs matchs de la saison et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après avoir battu Naples au stade Diego Armando Maradona. L'équipe azulgrana a de nouveau marqué quatre buts, comme le week-end dernier à Valence et de la même manière que contre l'Atlético de Madrid, confirmant ainsi la bonne évolution et la facilité de marquer à nouveau des buts, après avoir passé plusieurs mois avec des problèmes devant le but.

"Nous sommes sur la bonne voie"

Pour Xavi Hernandez, la victoire à Naples signifie beaucoup, non seulement en raison de la manière dont les buts sont arrivés, mais aussi parce que l'équipe confirme qu'elle progresse. L'Espagnol a particulièrement apprécié la construction sur le but d'Aubameyang : "Cela me dit que nous sommes sur la bonne voie. Nous comprenons de mieux en mieux le jeu. Nous devons profiter des transitions, nous avons des joueurs pour faire des dégâts à la défense. En son temps, le Barça a eu de grands joueurs qui sont allés dans l'espace, Henry, Pedro, Villa, Stoichkov. Il s'agit également d'un modèle, qui tire parti de l'espace. Mais ce que nous voulons, c'est jouer dans la moitié de terrain adverse, enchaîner 20 ou 30 passes et finir par marquer un but".

Naples - Barça 2-4, ça passe pour le Barça

"Nous savions comment jouer dans la moitié de terrain adverse et avoir du rythme, c'était un grand match. Ils le méritent. Je suis très heureux, même si nous n'avons rien fait. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Il y a de l'espoir que nous puissions à nouveau jouer du bon football. Je suis très excité et plein d'espoir. Il y a des choses à faire pour faire quelque chose de grand. Nous devons être humbles, mais aujourd'hui nous avons été très bons", a ajouté l'entraîneur du FC Barcelone.

"Nous nous rapprochons du Barça que nous voulons être"

Xavi espère que cette victoire va aider le Barça à reprendre confiance sur la scène européenne : "C'est une victoire très importante qui nous donne le moral et la confiance. Mais nous devons continuer à travailler avec humilité. Nous avons dominé le match et c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu depuis que je suis ici. Physiquement, nous avons également tenu bon. Le pressage en hauteur était également très bon. Nous n'avions pas gagné à l'extérieur de la maison en Europe depuis de nombreux matchs. Et c'était un adversaire de la Ligue des champions. C'est une très bonne victoire pour l'équipe".

Les cibles du Barça pour l'été connues

Même s'il voit du progrès, l'entraîneur du club catalan reste prudent : "On peut battre n'importe qui ? Peut-être que vous avez exagéré, mais aujourd'hui c'est un très bon match, très complet, contre un rival de la Ligue des champions. De là à dire que n'importe quel rival européen prendrait le dessus sur nous, il n'en est rien, ce n'est pas vraiment le cas. Nous devons travailler avec humilité, solidarité et esprit de sacrifice. C'est pourquoi nous travaillons sur le pressing haut, le pressing après les pertes, la défense dans la surface, le deux contre un sur le flanc. Ce sont les huitièmes de finale de l'Europa League mais, vraiment, nous devons être prudents et très humbles".

"La façon dont ils comprennent le changement de modèle de jeu. C'est difficile. Et il y aura des moments où nous ne serons pas plus fluides et précis dans le jeu. Cela prendra du temps, mais nous nous rapprochons du Barça que nous voulons, de cette idée. Nous avons des joueurs très talentueux qui, s'ils le comprennent, joueront mieux. Je suis fier des joueurs. Nous jouons au football pour prendre du plaisir et aujourd'hui, je pense que les joueurs ont pris du plaisir, c'était un excellent match", a conclu Xavi dont les débuts au FC Barcelone sont plus que prometteurs.