FC Barcelone : Xavi met un peu plus la pression sur Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est au coeur de toutes les attentions au FC Barcelone. La signature de Ferran Torres, les rumeurs concernant les arrivées d'Alvaro Morata et Erling Haaland, la cinquième place du Barça en Liga... rien n'y fait, la prolongation d'Ousmane Dembélé revient toujours sur la table. Il faut dire que l'international français est en fin de contrat l'été prochain et chaque jour qui passe le rapproche d'un départ sans la moindre indemnité ce qui serait une catastrophe pour le FC Barcelone, qui l'a acheté pour 105 millions d'euros à l'été 2017.

"J'attends que Dembélé fasse un effort"

En conférence de presse, Xavi en a remis une couche concernant les négociations concernant la prolongation d'Ousmane Dembélé : "Je suis calme et j'attends des nouvelles. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le club, Ousmane Dembélé et ses représentants. Je ne peux pas en dire plus. Voici la situation. C'est un moment où Ousmane Dembélé doit faire un effort et aussi penser à son avenir, penser au Barça".

Le FC Barcelone met la pression sur Ousmane Dembélé

"Je le répète, j'attends qu'il fasse des efforts. Le projet sportif, de mon point de vue, ne peut pas être meilleur pour lui. Il ne sera jamais plus heureux qu'au Barça. C'est une question de temps, rien de plus. J'attends toujours qu'il fasse un effort", a ajouté le technicien du FC Barcelone. Désormais, c'est à Ousmane Dembélé et ses agents de faire leur choix en tout état d'âme.

"Nous sommes à un point de la Ligue des champions"

Xavi a botté en touche concernant les pistes évoquées pour le mercato d'hiver et notamment celle menant à Alvaro Morata : "Nous allons parler d'hypothèses à la fin. Nous ferions mieux de parler de ceux que nous avons et de ceux que nous pouvons signer. Je peux parler de Morata ou de Haaland, mais ce ne sont pas mes joueurs. Si Morata signe au Barça, je serai ouvert à toutes les questions, mais pour le moment il n'est pas un joueur du Barça".

Le technicien du FC Barcelone est revenu sur les déclarations de son président qui considère que le club catalan sera bientôt de retour sur le devant de la scène : "Je suis avec le président. Je suis très optimiste et sympathique au président avec son caractère. J'aime qu'il soit positif, qu'il ait de l'ambition. C'est un homme très courageux. Je suis ravi pour lui et pour le club. Nous travaillons bien, les résultats sont là, nous sommes à un point de la Ligue des champions. Ce n'est pas facile, la situation est ce qu'elle est, mais nous travaillons dur à tous les niveaux pour que le Barça revienne là où il mérite d'être. Je suis un optimiste né, nous sommes sur la bonne voie, je pense".

"C'est l'objectif, revenir. Nous étions neuvièmes et nous sommes cinquièmes, nous revenons, petit à petit. Nous travaillons sur le jeu positionnel, sur le modèle. La signature de Ferran Torres fait respirer les supporters, qui voient que la situation économique est difficile mais que des choses peuvent être faites. Nous travaillons sur les départs afin de pouvoir signer de nouveaux joueurs. Nous travaillons 24 heures sur 24. Il faut suivre le président, c'est un message très positif, nous travaillons dur pour remettre le club sur pied. C'est la mentalité. Si nous sombrons dans la misère, ce n'est pas bon. Nous devons être positifs. S'il y a une débâcle, alors hey, continuons à essayer. Il faut affronter la vie avec positivité, j'aime penser que les bonnes choses viendront. Le président montre la voie, je pense que ses paroles sont très bonnes", a conclu Xavi.