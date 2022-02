FC Barcelone : Xavi loue le professionnalisme d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, Ousmane Dembélé vit selon toute vraisemblance ces derniers mois en Catalogne et sous les couleurs du Barça. Pourtant, si l'international français et son entourage n'ont pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour poursuivre leur collaboration ensemble, il y a bien une personne qui aimerait que la situation se résolve. Et cet homme, c'est Xavi. Arrivé en cours de saison à la tête du FC Barcelone, le nouvel entraîneur du club catalan n'a cessé de louer l'international français.

"Je n'ai pas eu le moindre problème avec Dembélé"

L'ancien numéro 6 du Barça est d'abord monté au front pour demander la prolongation d'Ousmane Dembélé, l'a ensuite encensé à plusieurs reprises notamment concernant ses qualités footballistiques et son profil rare dans l'effectif catalan et a enfin refusé de l'écarter malgré l'absence de prolongation de contrat et le refus du Français de quitter le club cet hiver. Xavi est visiblement fan d'Ousmane Dembélé et tient à lui, c'est indéniable. Il l'a une nouvelle fois montré avant le choc face à Naples en Ligue Europa. En conférence de presse, Xavi a loué l'attitude de son ailier, souvent décrié par le passé.

Les cibles du Barça pour l'été connues

“Ousmane Dembélé termine son contrat en juin. Je le vois heureux et il a été très professionnel. Je n'ai pas eu un seul problème avec lui. J'ai tout entendu. Sachant qu'il n'allait pas être appelé, il a été professionnel. Il prend soin de lui, il s'entraîne bien et il est positif avec le groupe. C'est pourquoi nous avons décidé de le laisser jouer avec l'équipe. S’il avait été un mauvais professionnel, ce serait autre chose. Nous verrons ce qui se passe d'ici la fin de la saison. C'est un joueur que j'aime bien", a indiqué l'entraîneur du FC Barcelone.

"Un test important"

Pour rappel, Ousmane Dembélé a été copieusement sifflé par le public catalan, mécontent que le Français refuse de prolonger et parte gratuitement en fin de saison après l'investissement massif réalisé pour le faire venir du Borussia Dortmund il y a quelques années, lors du match face à l'Atlético Madrid. Face à Naples, Ousmane Dembélé avait de nouveau été sifflé, tandis que les choses sont plutôt rentrées dans l'ordre lors du dernier match.

Barça - Real, les dates du Clasico connues

L'article continue ci-dessous

Outre le Français, Xavi a bien évidemment insisté sur l'importance de la qualification face à Naples, et s'il y a la manière au bout ce serait encore mieux : "Si vous me laissez choisir, je veux bien jouer et gagner. Mais il y a toujours un adversaire en face de nous. Jouer bien, à la fin, la conséquence dans de nombreux moments est un bon résultat. Malgré cela, il y a eu de nombreux matchs où nous avons très bien joué et où nous n'avons pas gagné. C'est le football. Nous serons plus près de gagner des matchs en jouant comme nous l'avons fait contre Valence, contre l'Atlético à domicile, contre Elche, contre Séville par moments. Mais il s'agit de résultats, pas seulement de sentiments. Pour l'instant, les sensations sont très bonnes et les résultats sont 50/50. Nous avons besoin de plus".

"Le Barça a été excellent lorsque nous avons eu une idée précise du jeu, nous avons eu le ballon, nous avons dominé le jeu, nous avons joué des triangulations, nous avons dominé les espaces et nous avons été capables de presser haut. Nous devons récupérer tout cela pour être à nouveau grands dans la compétition nationale et en Europe. Demain, nous verrons si nous nous en remettons ou s'il nous reste encore du temps pour concourir en Europe. Demain, nous saurons où nous en sommes, c'est un test important", a conclu l'entraîneur du FC Barcelone qui ne veut pas entendre des échecs récents du club catalan sur la scène européenne.