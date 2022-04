FC Barcelone, Xavi : "Je signerais le contrat de Dembele immédiatement"

L'entraîneur du FC Barcelone affirme qu'il signerait le nouveau contrat d'Ousmane Dembele s'il le pouvait, ajoutant que l'international français pourrait être le meilleur ailier du monde. Ousmane Dembele peut quitter le club gratuitement à la fin de la saison, mais le club du Camp Nou essaie de le convaincre de s'engager dans un nouveau contrat.

"Il peut être le meilleur du monde à son poste"

Xavi souhaite ardemment que l'international français reste au club catalan quelques années de plus, car il a salué son engagement et son professionnalisme. "J'espère qu'il pourra rester avec nous", a-t-il déclaré aux journalistes avant le quart de finale de Ligue Europa. "Je l'ai déjà dit et je n'ai aucun problème à le répéter à nouveau".

"Il peut être le meilleur du monde à son poste. Le club travaille pour le présent et l'avenir. Ousmane est un footballeur important et j'espère qu'il décidera de rester. Je signerais son nouveau contrat immédiatement. Je ne peux parler que depuis ma prise en charge et il est exemplaire dans sa façon de s'entraîner, son attitude, son engagement et son implication", a ajouté le technicien espagnol.

Dembele totalement relancé par Xavi

"Je ne sais pas comment il était avant mais je le vois motivé, heureux et avec un caractère très conquérant. Ce n'est pas une surprise qu'il vienne s'entraîner le jour de son congé. C'est un grand professionnel", a conclu Xavi. GOAL a rapporté mardi que Barcelone a eu une réunion "très positive" avec les représentants du joueur de 24 ans.

Cependant, aucun accord n'a été trouvé pour l'instant et les négociations devraient se poursuivre au sujet des "lignes rouges" financières que le club doit respecter. Ousmane Dembele a connu une résurgence au Barça depuis la nomination de Xavi comme entraîneur en novembre, ce dernier comptant énormément sur lui malgré la situation contractuelle du joueur.

Les blessures ont tenu Ousmane Dembele à l'écart de l'équipe pendant une grande partie de la première moitié de la saison, mais depuis son retour dans l'équipe, l'international français a marqué un but et fait 10 autres passes décisives en 13 apparitions en Liga. Ousmane Dembele et le Barça, ce n'est peut-être pas terminé.