FC Barcelone : Xavi encense Ousmane Dembélé

Xavi a fait de la prolongation de contrat d'Ousmane Dembele l'une de ses principales priorités après avoir pris les rênes du FC Barcelone, la légende du Camp Nou étant d'avis que l'attaquant, champion du monde en 2018, peut être "le meilleur joueur du monde à son poste". Ce potentiel a été évoqué depuis un certain temps, avec une démonstration de foi considérable de la part du Barça à l'été 2017, qui a investi une partie importante du montant record de 222 millions d'euros reçu pour Neymar sur le talentueux ailier français.



Ousmane Dembele a eu du mal à se montrer à la hauteur en Catalogne, les blessures s'avérant particulièrement problématiques, mais il n'a que 24 ans et a maintenant un entraîneur qui a pleinement confiance en ses capacités. Xavi a déclaré aux journalistes, à propos d'un joueur qui devrait être libre à l'été 2022 : "Pour moi, Dembele peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Mais il faut travailler avec lui et l'exiger. Cela dépend de lui, de sa mentalité, qu'il n'ait pas de blessure, qu'il ait un haut niveau de performance. Sa prolongation est une priorité pour moi".

Alors que Dembele devrait être un élément clé des plans de Xavi, il reste à voir si les Samuel Umtiti et Clément Lenglet verront leur ardoise effacée après avoir perdu la faveur de l'ancien entraîneur Ronald Koeman. Un nouveau départ est promis, et Xavi a déclaré à ceux qui sont en marge du groupe : "Je ne sais pas encore, parce que je ne les ai pas vus".

Xavi compte sur tout le monde



"Mais c'est notre travail, ils partent tous de zéro, je compte sur tout le monde et ensuite nous verrons, c'est une question de formation et de demande. Ils partent tous de zéro", a ajouté l'Espagnol. Xavi aura le temps de reprendre ses marques à Barcelone avant l'ouverture d'un nouveau mercato en janvier. La légende blaugrana devrait renforcer ses rangs au cours de la nouvelle année, mais il insiste sur le fait qu'aucun plan de recrutement n'a encore été élaboré.



Xavi a déclaré : "Nous allons évaluer la situation avec le club et nous allons décider. Il est trop tôt pour le dire, mais nous allons travailler pour renforcer l'équipe, c'est toujours une opportunité. Pour moi, c'est clair, nous devons récupérer l'exigence du succès et que les joueurs soient clairs sur ce qu'ils doivent faire à chaque moment du match."

Le Barca est actuellement assis à la neuvième place du classement de la Liga, à 11 points du leader Real Sociedad et a appelé Xavi en catastrophe afin de redresser la barre, lui qui se prépare à remplir un premier rôle d'entraîneur en Europe après avoir précédemment impressionné au Qatar avec Al Sadd.