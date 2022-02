FC Barcelone : Xavi compte toujours sur Dembélé et le fait savoir

Mis à l'écart depuis la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne perdue face au Real Madrid le 12 janvier dernier, Ousmane Dembélé, dont la situation contractuelle pose problème au FC Barcelone, est bien présent dans le groupe convoqué par Xavi pour affronter l'Atlético, dimanche. L'entraîneur des Catalans l'a assuré : il compte toujours sur son ailier français.

Xavi compte sur Dembélé malgré sa situation

Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien espagnol expliqué face aux médias avoir besoin de toutes ses forces vives pour remplir les objectifs du club. N'en déplaise aux supporters désormais hostiles à l'ancien du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé est un joueur professionnel qui peut apporter ses qualités à une équipe en manque de résultats.

"Aucune solution n'a été trouvée avec Dembélé. Il fait partie du club, il fait partie de l'équipe et a un contrat. Nous nous sommes tous rencontrés et avons décidé qu'il faisait partie de l'équipe. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied. C'est un bon professionnel. C'est une décision du club. Nous l'utiliserons quand je le jugerai bon", a ainsi expliqué le technicien du Barça, qui prône désormais l'union sacrée autour de son équipe.

"Nous devons resserrer les rangs"

"Je comprends la position des supporters, qui sont peut-être blessés par Dembélé. Nous devons resserrer les rangs et penser à nous. Il peut nous aider à atteindre nos objectifs. Qu'importe si nous nous sommes trompés ou non. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Nous avons fait ce qui était le mieux pour le club et pour l'équipe", a ensuite ajouté l'ancienne gloire du club et de la Roja. Désormais, au Français de faire ses preuves sur le terrain.