FC Barcelone : Un nouveau contrat pour Gavi

Xavi a pris des mesures rapides et décisives depuis son arrivée à la tête du club cette semaine et il tient à s'attacher les espoirs les plus prometteurs du Camp Nou. Ansu Fati et Pedri ont déjà signé des contrats à long terme, donc Barcelone a maintenant, selon Mundo Deportivo, concentré son attention sur la résolution de l'avenir à long terme de Gavi et Ousmane Dembele.

Le contrat de Gavi n'expire pas avant l'été 2023, et bien que le FC Barcelone n'ait pas encore contacté son représentant, Ivan de la Pena, ils ont l'intention de le faire bientôt.

Gavi a été une révélation cette saison, étonnant les observateurs par sa qualité technique et son intrépidité sur le ballon, s'imposant comme un élément incontournable du milieu de terrain du FC Barcelone et de la Roja.

Le FC Barcelone a l'intention de lui offrir un contrat similaire à celui de Nico. Il n'a que 17 ans et est donc techniquement mineur, ce qui signifie qu'il ne peut signer qu'un contrat de trois ans au maximum.

La chose qui inquiète le plus le FC Barcelone est sa clause libératoire. A l'heure actuelle, elle s'élève à 50 millions d'euros, ce qui laisse le FC Barcelone vulnérable si un poids lourd venait à l'acheter.

Nico est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2023/24 avec une clause libératoire de 500 millions d'euros incluse dans son contrat, alors que celle de Fati et Pedri s'élève à un milliard d'euros.

Bien qu'une clause plus proche de celle de Nico soit plus probable, des sources proches du club n'ont pas exclu la possibilité de placer Gavi dans la catégorie de Pedri et Fati.