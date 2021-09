FC Barcelone : Ten Hag prend ses distances

L'entraîneur de l'Ajax, Erik Ten Hag, a nié tout intérêt pour le poste à Barcelone, alors que Roberto Martínez et Thierry Henry sont cités.

Après la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions et le match nul à domicile contre Grenade en Liga, le poste de Ronald Koeman à Barcelone est de plus en plus surveillé et les noms des remplaçants potentiels commencent à émerger.

Deux d'entre eux, Roberto Martínez et Erik Ten Hag, ont été directement interrogés sur leur intérêt à prendre les rênes du Camp Nou.

Martínez a fait l'objet de plusieurs titres, mais l'Espagnol, actuellement en charge de la sélection belge, a rapidement jeté de l'eau froide sur toutes les rumeurs. "Il n'y a rien là-dedans, rien à dire de ma part", a déclaré l'ancien entraîneur d'Everton à Eurosport.

"Quand vous perdez trois matchs, les rumeurs disent que vous allez être viré. Quand tout va bien et que vous obtenez de bons résultats, les rumeurs sont toujours là mais il n'y a rien à dire pour le moment."

Un autre nom lié à un éventuel transfert au FC Barcelone est celui du coach de l'Ajax, Ten Hag, mais le Néerlandais s'est montré encore plus réticent à être entraîné dans toute spéculation après avoir été interrogé par ESPN.

"Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Je suis concentré sur l'Ajax. Ces rumeurs sont divertissantes pour vous, mais pas pour moi", a déclaré le compatriote de Koeman.

Xavi Hernández a longtemps été considéré comme l'héritier présumé du siège du FC Barcelone, mais un autre ancien joueur, Thierry Henry, est apparu comme une cible potentielle pour le président du Camp Nou, Joan Laporta. Affaires à suivre...