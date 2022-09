FC Barcelone : Son problème d'enregistrement, Xavi, Guardiola... Jules Koundé se livre

Le défenseur tricolore a confirmé qu'il avait privilégié le Barça à Manchester City et est revenu sur l'attente avant de pouvoir être enregistré.

Courtisé par Chelsea et Manchester City cet été, Jules Koundé a fait un choix fort. L'international français a refusé de répondre aux sirènes de la Premier League et a tout fait pour rester en Liga et rejoindre le FC Barcelone, malgré les problèmes économiques du club catalan. Bien lui en a pris puisque Jules Koundé a réussi ses débuts en Catalogne et s'est rapidement imposé comme un élément fondamental dans le onze de départ de Xavi.

Une trop longue attente au goût de Koundé

Pour en arriver là, cela n'a pas été un long fleuve tranquille pour Jules Koundé. En effet, outre les longues négociations entre le Barça et le FC Séville, l'international français a surtout vu ses débuts avec l'équipe première retardés en raison d'un problème d'enregistrement. Jules Koundé a dû patienter plus d'une semaine, le temps que le Barça dégraisse, pour être inscrit en Liga et enfin pouvoir jouer avec le club catalan.

Dans un entretien accordé à El Pais, Jules Koundé est revenu sur cette période compliquée : "Oui, l'attente a été longue. Mais j'avais confiance. Je me suis concentré sur ce que je devais faire. Je crois que Xavi avait aussi très envie que ma situation soit réglée pour que je puisse jouer. Mais je n'avais pas d'autre choix que de m'entraîner à fond et attendre".

Koundé séduit par Xavi

L'international français a avoué avoir discuté avec Pep Guardiola et Xavi avant de prendre sa décision concernant son futur : "Guardiola m'a appelé, il m'a dit qu'il me voulait et que je correspondais à sa façon de jouer. La conversation avec Xavi était similaire. J'ai beaucoup parlé de foot avec les deux. C'est ce que j'aime. D'abord, dans les conversations, je me suis rendu compte que les deux m'avaient bien vu jouer. Ils savaient parfaitement quelles sont mes qualités. Ils ne parlaient pas pour parler. C'était très précis".

Xavi a donc marqué davantage de points que Pep Guardiola et a influencé le choix de Jules Koundé. Défenseur central de métier, le Français a déjà été utilisé sur le côté droit de la défense en équipe de France l'an dernier et cela a également été le cas depuis son arrivée au FC Barcelone. Jules Koundé a parlé avec son entraîneur de son positionnement et sait à quoi s'attendre.

"Oui j'en ai parlé avec Xavi. Mais je sais que ça dépend aussi du rival. Il y a des matchs où mon profil correspond plus au poste de latéral, et d'autres, en tant que défenseur central. Je pense que je suis bon en tant que latéral. Mais au cours de ma formation j'ai toujours été défenseur central et c'est là où je suis le plus à l'aise", a conclu le défenseur du FC Barcelone.