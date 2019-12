FC Barcelone, Ronaldinho : "Messi n'est pas le plus grand joueur de l'histoire"

Le Ballon d'Or 2005 considère l'Argentin comme le meilleur joueur de son époque, mais pas de l'histoire du football.

Le débat concernant le GOAT (Greatest of All Time), comme le disent si bien les anglais, ne fera jamais l'unanimité. Plusieurs joueurs ont marqué de leur empreinte le football mondial à des époques différentes ce qui les rend difficilement comparables. Pelé a marqué la première ère du football en remportant plusieurs , en étant un phénomène de précocité et de statistiques, Diego Maradona l'a marqué grâce à son talent, sa classe sur le terrain mais aussi ses exploits en Coupe du monde, et enfin Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué l'ère la plus récente avec leur domination sans failles.

Vainqueur d'un sixième Ballon d'Or début décembre, Lionel Messi est le recordman, désormais seul, pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles, mais à l'époque Diego Maradona ou Pelé ne pouvaient pas remporter le Ballon d'Or. Forcément, cette récompense est un indicateur du fait que l'Argentin a marqué l'histoire du football, mais elle ne peut pas suffire à faire de lui le meilleur joueur de tous les temps.

Ronaldinho n'aime pas comparer l'incomparable

Une chose est sûre, à ce sujet, personne n'est d'accord. En règle générale, la jeune génération votera pour Messi tandis que les plus anciens voteront Pelé ou Maradona. Mais un ancien coéquipier de Lionel Messi s'est exprimé à ce sujet et à surpris son monde. En effet, Ronaldinho, vainqueur du Ballon d'Or 2005, était présent au pour un match d'exhibition et en a profité pour parler de l'impact de l'attaquant du .

Le Brésilien considère Lionel Messi comme le meilleur joueur de sa génération, mais pas comme le meilleur joueur de tous les temps : "Je suis content pour Lionel Messi parce qu'il est un ami, en plus c’est un symbole de Barcelone. Je n'aime pas les comparaisons parce que c’est difficile d'identifier qui est le meilleur de l'histoire, il y a Diego Maradona, Pelé, Ronaldo. Je ne peux pas dire que Messi est le meilleur de tous les temps, il est le meilleur de son époque".

Pour Ronaldinho, la donne est simple. Impossible de comparer avec certitude et objectivité des joueurs ayant évolué à une période différente de l'histoire. Le Brésilien ne se mouille pas et sa déclaration pourra surprendre les supporters du FC Barcelone, mais une chose est sûre, il considère son successeur au Barça comme le meilleur joueur en actualité, et c'est déjà pas mal.