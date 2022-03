FC Barcelone : Ronald Koeman règle ses comptes avec Laporta et le club

Joan Laporta et Ronald Koeman ne partiront pas en vacances ensemble. C'était déjà clair en mars dernier après l'élection du président du FC Barcelone, qui n'a jamais semblé porté dans son coeur le coach néerlandais, et ça l'est encore plus depuis l'éviction de ce dernier en cours de saison avant même que le FC Barcelone ne soit officiellement éliminé de la Ligue des champions, après des mauvais résultats en Liga et un désir d'écrire une nouvelle page.

"On ne m'a pas donnné le même temps qu'à Xavi"

Avec le départ de Ronald Koeman, Joan Laporta a pu réaliser son premier souhait lorsqu'il était en campagne : ramener Xavi sur le banc de touche du club catalan. Et depuis, le FC Barcelone retrouve des couleurs avec des recrues hivernales qui performent, une remontée au classement en Liga et l'ambition de réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Discret depuis le 28 octobre et son éviction du Barça, Ronald Koeman est enfin sorti du silence, dans une interview accordée à Mundo Deportivo, et a réglé ses comptes avec son président.

"Cela a été ma période la plus difficile en tant qu’entraîneur. Mais ça faisait mal de regarder les matches, c'était encore trop frais. Maintenant je peux à nouveau les voir. Vous ne me verrez pas au Camp Nou pendant un moment, je ne peux pas encore faire ça. Pas avec ce président (Joan Laporta), je ne peux pas prétendre qu'il ne s'est rien passé. Ils ne m'ont pas donné le temps qu'ils ont donné au nouvel entraîneur, Xavi. C'est toujours douloureux pour moi", a avoué l'ancien entraîneur du FC Barcelone.

"Laporta m'a dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, car il manquait d'expérience. Mais il avait besoin d'un bouclier, quelqu'un derrière qui se cacher. Je n'étais pas l'entraîneur de Laporta. J'ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections, il n'y a pas eu de déclic. Ce soutien nécessaire d'en haut manquait. L'important n'était pas l'argent pour moi. Je voulais vraiment réussir comme entraîneur à Barcelone, faire tout ce que je pouvais, mais j'ai réalisé que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'étais pas nommé par lui", a ajouté Ronald Koeman.

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas regrette de ne pas avoir pu bénéficier des mêmes moyens que son successeur et a remis en cause le départ de Lionel Messi : "Je travaillais avec beaucoup de blessés. Maintenant, Pedri est de retour en forme, et Ousmane Dembélé... Vous pouvez tout voir. Chaque entraîneur a besoin de temps et de patience de la part du conseil d'administration (...) Les recrues (Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang), je les aurais aimées aussi. Mais je suis content pour le club, car les choses vont mieux maintenant, et pour les joueurs. C'est agréable de voir Frenkie de Jong jouer du bon football à l'ancienne, il a tellement de qualités".

"C'est sur l'insistance de la direction du club que j'ai accepté le départ de certains joueurs pour remettre de l'ordre dans les finances. Mais ensuite, quand vous voyez qu'ils attirent quelqu'un pour 55 millions d'euros (Ferran Torres) peu de temps après avoir lâché Lionel Messi… Alors vous vous demandez s'il ne se passait pas autre chose. Pourquoi Messi a-t-il dû partir ?", a conclu Ronald Koeman. Concernant Lionel Messi, Ronald Koeman ne doit pas être le seul à se poser la question, en revanche, les supporters du FC Barcelone qui ont pleuré le départ de l'Argentin, ont retrouvé le sourire depuis la nomination de Xavi.