FC Barcelone : Roberto Martinez ne ferme pas la porte

Le sélectionneur de la Belgique a évoqué son avenir et a tenu à mettre les choses au clair concernant l'intérêt du FC Barcelone.

Les heures de Ronald Koeman sont comptés sur le banc de touche du FC Barcelone. "Ma position ? Je ne peux que parler de mon travail avec l'équipe. Je me sens soutenu par mes joueurs... Mais par le club ? Je ne sais pas", avouait le technicien néerlandais en conférence de presse après la nouvelle lourde défaite en Ligue des champions sur la pelouse de Benfica. Ronald Koeman l'a probablement senti depuis un moment, le vent a tourné à Barcelone.

Selon les informations de Goal, la décision quant à l'avenir de Ronald Koeman a déjà été prise : son licenciement n'est qu'une question de timing. La défaite face à Benfica n'a fait qu'accélérer le processus, mais le Néerlandais ne sera, selon toute vraisemblance, plus sur le banc de touche au retour de la trêve internationale d'octobre. Certains membres du conseil d'administration souhaiteraient même le virer avant le match contre l'Atlético Madrid samedi soir.

Néanmoins, avant de licencier Ronald Koeman, le FC Barcelone veut trouver son successeur et c'est là où le dossier se complique. En effet, trois noms se dégagent pour le poste d'entraîneur du FC Barcelone avec deux favoris qui se dégagent : Roberto Martinez et Xavi. Le problème étant que les deux hommes sont actuellement en poste, contrairement au troisième qui est Andrea Pirlo, du côté de la Belgique pour Roberto Martinez et à Al-Sadd pour Xavi.

"De nombreuses circonstances peuvent survenir en cours de route"

Le sélectionneur de la Belgique a dévoilé ce vendredi sa liste des 23 pour le Final Four de la Ligue des Nations où son équipe affrontera la France le 7 octobre à Turin et forcément, il a été confronté à des questions concernant son avenir et les rumeurs l'envoyant au FC Barcelone. Interrogé par HLN à ce sujet, Roberto Martinez a tout d'abord pris le soin de dissocier sa proximité avec le fils de Johann Cruyff et le rôle de ce dernier au Barça.

"La base de mon amitié avec Jordi est que nous séparons le privé du professionnel. À aucun moment, je n'ai demandé à Jordi quelle était ma situation à Barcelone. Je ne pense pas non plus qu'il ait le rôle de nommer un éventuel nouvel entraîneur", a indiqué Roberto Martinez ajoutant qu'aucun "entraîneur ne devrait jamais être émotionnellement engagé envers un club, un pays ou une culture".

Le Catalan a réfuté quelconque contact avec les dirigeants du Barça, mais ne leur a pas fermé la porte pour autant : "Il n'y a absolument rien, aucun contact avec le FC Barcelone. Dans le football, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je me lève tous les matins en tant que coach de la Belgique et ce jusqu'au dernier jour de mon contrat, mais je me rends compte que de nombreuses circonstances peuvent survenir en cours de route".