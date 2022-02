FC Barcelone : retournement de situation dans le dossier Dembélé ?

A l’image de ce qu’il peut réaliser sur le terrain, Ousmane Dembélé en fait voir de toutes les couleurs au FC Barcelone. Sifflé par le Camp Nou lors de la réception du Napoli en barrages de Ligue Europa puis applaudi, l’ailier français a pu compter sur le soutien de Xavi, son entraîneur.

"Le public est souverain. Mais Ousmane a réussi des dribbles, il est à l'origine d'une action qui a failli finir en but... il a du caractère. Et les sifflets se sont transformés en applaudissements. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. "

Après l’avoir placardisé au moment de sa volonté de ne pas prolonger l’aventure avec le Barça en plein mercato hivernal, Xavi a rapidement refait confiance au champion du monde 2018 malgré l’arrivée d’Adama Traoré ou de Ferran Torres. Des signes d’affection dont Ousmane Dembélé n’est pas resté sans réaction.

En effet, d’après Sport, le comportement de Xavi aurait un impact positif sur la pensée du Français qui serait désormais prêt à continuer chez les Blaugrana. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, avec qui il a performé au Borussia Dortmund, va également dans ce sens-là. Ce dernier n’a pas manqué de lui mettre la pression.

"Pour dire la vérité, je suis vraiment content qu'il soit là et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit : "Tu dois rester, mec" (rires)."

Alors, peut-on assister à un revirement de situation ? Dans le camp barcelonais, le constat est tout autre. Une fracture s’est créée durant le mercato et la guerre entre le clan Dembélé et la direction a laissé des traces. De plus, aucune prolongation ne sera possible si l’ailier ne revoit pas ses prétentions à la baisse. Il reste désormais quatre mois à ce joli petit monde pour trouver un terrain d’entente.