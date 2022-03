FC Barcelone-Real Madrid : 91,553, record d'affluence pour un match de football féminin

La Ligue des champions féminine commence. Après la victoire 3-1 au Bernabeu en faveur de Barcelone, l'équipe blaugrana, qui a déjà remporté le championnat d'Espagne avec un nombre record de victoires, a affronté le Real Madrid en huitième de finale retour.

Record d'affluence au Camp Nou

Pour ce Clasico disputée au Camp Nou, plus de 91 000 spectateurs étaient présents mercredi soir, venus assister à un beau combat entre les deux clubs rivaux. Une affluence record pour un match de football féminin. Ceux milliers de chanceux ont pu profiter d'un but merveilleux inscrit par Zornoza, laquelle a permis au Real Madrid de prendre l'avantage au score d'une tentative de plus de 40 mètres à l’entame de la seconde période. Splendide !

L'article continue ci-dessous

Oui mais voilà, ce chef d'oeuvre n'a pas été suffisant pour enrayer la machine catalane, victorieuse 3-1 à l'aller. Aitana (52’), Pina (55’), Putellas (63’) et Graham (71’) ont inscrit quatre buts en l’espace de seulement 19 minutes pour inverser la tendance et permettre au FC Barcelone de rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions (5-2), tandis que Leon (9') avait ouvert le score en tout début de rencontre. Bref, le Barça était beaucoup trop fort.

Arsenal ou Wolfsburg dans le dernier carré

Le club emmené par Alexia Putellas affrontera Arsenal ou Wolfsburg dans le dernier carré de la Ligue des champions féminine 2022 et peut nourrir de vrais espoirs de victoire finale.