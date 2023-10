Leader de Liga, le Real Madrid a renversé (1-2) le FC Barcelonece samedi à l’occasion de la 11éme journée de Liga.

Alors que les travaux de rénovation du Camp Nou vont bon train, c’est l’Estadi Olimpic Llluis Companys qui a été le théâtre de ce 254éme Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le B arç a surprend d'entrée

Leader de Liga avant cette 11éme journée , le club de la capitale a été secoué d’entrée de jeu par une équipe catalane bien structurée dans l’entrejeu Très compact et très appliquée, la formation catalane a profité d’une erreur monumentale de David Alaba pour s’offrir l’ouverture du score de Ilkay Gundogan à la 4éme minute.

Avec beaucoup de maîtrise technique et collective, les Catalans ont mis en difficulté à plusieurs reprises la ligne défensive madrilène sans pour autant aggraver le score. Fermin Lopez a trouvé le poteau à la 15éme minute alors que Ferran Torres est passé tout près de marquer le second but Catalan. Peu inspirés, les hommes de Carlo Ancelotti ont été fantomatiques dans la première manche.

L'article continue ci-dessous

Eblouissant, Bellingham

Mal en point collectivement en première période, le club Merengue s’est réveillé en seconde période grâce à son héros Jude Bellingham. Le passage à vide du Real Madrid en première période a été inversé par des exploits individuels de la jeune star madrilène Jude Bellingham. D’abord, la pépite anglaise sur une frappe somptueuse égalise pour son équipe avant de s’illustrer quelques minutes après. Présent au bon endroit au bon moment à la 92é minute, Bellingham a offert les trois points aux siens sur une reprise instantanée.

C’est le 10ème but de la saison en Liga pour Bellingham en 10 matchs qui est plus que jamais le meilleur buteur de Liga devant , Griezmann 7, Lewandowski,5.

Le Real Madrid s’impose (1-2) et consolide sa première place au classement avec 28 points. C’est la première défaite du FC Barcelone cette saison qui est 3éme avec 24 points.