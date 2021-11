FC Barcelone : Pjanic se prend à rêver avec Xavi

Miralem Pjanic aurait de nouveau l'espoir de faire carrière au FC Barcelone après l'arrivée de Xavi Hernandez.

Pjanic est actuellement prêté au Besiktas, où il a connu un bon début de saison avant de souffrir de blessures.

Le joueur de 31 ans a rejoint le Barça en 2020 dans le cadre d'un échange avec Arthur Melo, et il n'a fait que 19 apparitions après son transfert.

Le Bosniaque a été gelé sous Ronald Koeman sans raison, ce qui a conduit à un prêt tardif dans la fenêtre de janvier.

Mais selon Mundo Deportivo, Pjanic aurait de nouveau l'espoir d'un avenir à Barcelone.

Pjanic est un grand fan de Xavi et pense qu'il pourrait avoir une chance plus équitable d'impressionner après la fin de son prêt.

Xavi a promis de faire jouer les joueurs en fonction de leur mérite et rien d'autre, et que cela fonctionne ou non dans le monde réel, Pjanic sera ravi de l'entendre.

Le milieu de terrain a probablement été placardisé pendant l'été en raison des problèmes financiers du club et du désir de le voir partir.

Il pourrait être confronté au même problème la saison prochaine, mais Xavi aura beaucoup plus son mot à dire sur les opérations que Koeman, donc il pourrait bien y avoir un nouvel espoir pour Pjanic s'il revient effectivement au Camp Nou.