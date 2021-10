FC Barcelone : Piqué évoque "de la souffrance" et beaucoup de problèmes

Le capitaine du FC Barcelone, Gerard Piqué, a admis que les perspectives sont actuellement sombres pour son équipe après sa dernière défaite.

Des buts de Thomas Lemar et Luis Suarez en première période ont scellé la victoire 2-0 des locaux au Wanda Metropolitano.

Et tandis que ce résultat place l'Atletico dans la course au titre, il laisse le Barça bloqué en milieu de tableau et dans le besoin désespéré d'un retour en force.

"C'est une situation compliquée. Nous souffrons, je dois être honnête à ce sujet", a déclaré Piqué à Movistar.

"Il n'y a pas qu'un seul problème, il y en a plusieurs. Malgré cela, je pense que nous allons nous rétablir.

"Ce sont des moments difficiles, nous ne les avons jamais vécus auparavant. L'ambiance dans le vestiaire est très bonne et nous voulons retourner la situation."

Le revers de samedi, qui suit de près la défaite 3-0 en Ligue des champions contre Benfica et qui laisse le Barca sans point dans son groupe après deux matchs, est intervenu juste après que Ronald Koeman ait reçu un vote de confiance du président du club, Joan Laporta.

"Ronald Koeman va continuer à être l'entraîneur du Barca, il mérite une marge de confiance. Koeman est un "culé" et un point de référence pour le Barcelone", avait déclaré Laporta à l'approche du match.

"J'ai parlé avec lui et j'ai tiré mes conclusions. J'apprécie vraiment le fait qu'il dirige le Barca dans une période difficile."

Koeman a fait référence à la conversation après le match, en disant : "Laporta m'a appelé hier soir et nous avons parlé, au moins il y a de la clarté à cet égard."

"Je dois souligner que ce qu'il a dit donne de la tranquillité d'esprit, bien que ce qui commande finalement ma position, ce sont les résultats."