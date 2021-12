FC Barcelone : Pedri raconte son essai non fructueux au Real Madrid

Chaque année, le Trophée Kopa, décerné par France Football, vient récompenser le plus grand espoir du football mondial âgé de moins de 21 ans... Deux ans après Matthijs de Ligt, c'est le talentueux Pedri qui a cette fois été récompensé. Logique pour l'Espagnol âgé de seulement 19 ans évoluant au FC Barcelone, qui venait en prime d'être nommé Golden Boy 2021 par le média italien Tuttosport.

Cameroun : Eto'o élu président de la FECAFOOT

Révélation de la saison dernière, celui qui est annoncé comme le successeur de son entraîneur Xavi Hernandez s'est fait une place de choix en club comme en sélection. Impressionnant avec le FC Barcelone malgré les difficultés des Catalans, il avait vécu un été mouvementé, disputant successivement l'Euro 2020 puis les Jeux Olympiques. Toutefois, force est de constater que son parcours n'a pas toujours été sous le signe de la réussite, lui a été refusé par le Real Madrid.

"Selon eux, je n'avais pas le niveau"

En effet, le jeune crack du Barça ne cesse de le raconter : bien avant de poser ses bagages en Catalogne, il avait tenté de rejoindre la Maison Blanche... "Sans Las Palmas, jamais je ne serais là en train de vous parler. J'avais passé une semaine de tests au Real Madrid, d'entraînement dans le froid (rires.) Mais, selon eux, je n'avais pas le niveau", a ainsi raconté l'Espagnol pour France Football.

L'article continue ci-dessous

Dans les colonnes de Tuttosport, Pedri est revenu en détail sur cet essai non fructueux. "Je n'aurais pas refusé le Real Madrid. Il faut saisir les opportunités, quelles qu'elles soient. Disons qu'il s'est passé quelque chose, une rare combinaison de circonstances négatives qui ont fait qu'ils n'ont finalement pas voulu me recruter. Rien n'arrive pas hasard et j'ai eu une deuxième chance dans le club de ma vie", a expliqué le talentueux milieu de terrain, qui avait en réalité était gêné par la neige à Madrid.

"Le premier jour, l'entraînement a dû être reporté. Le lendemain, j'ai fait un entraînement léger puis je me suis entraîné avec une autre équipe avant de revenir avec les Cadets A. Peut-être qu'ils avaient déjà leur idée sur moi", a-t-il estimé. Quelques années plus tard, Pedri a tout d'une future star en puissance. Pour le plus grand malheur de Florentino Perez, amoureux de ce genre de profil...