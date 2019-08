FC Barcelone : "Ousmane Dembélé ne contrôle pas sa vie", regrette son ancien cuisinier

L'ancien cuisinier personnel de l'ailier français est revenu sur les mauvaises habitudes et l'hygiène de vie de ce dernier.

Ousmane Dembélé s'est encore blessé. Écarté des terrains pour les cinq prochaines semaines en raison d'une blessure à la cuisse, le Français a désobéi au en séchant son rendez-vous avec les médecins du club le samedi pour aller "voir sa mère" à Rennes selon son agent. Un écart de plus pour Ousmane Dembélé qui a notamment été accusé ces derniers mois de retard à répétition, en plus d'avoir une hygiène de vie contestable et sûrement à l'origine de ses blessures

Interrogé par Le Parisien, Mickael Naya, ancien cuisinier personnel d'Ousmane Dembélé d'août à décembre 2018 avant d'être démis de ses fonctions en raison d'un problème avec l'agent de l'international français, a réagi aux polémiques concernant les critiques envers le joueur et son entourage : "Ousmane Dembélé et son entourage se disent que, de toute manière, ils se feront critiquer quoi qu'il arrive. Donc, ça coule sur eux. Ils sont riches. Ils s'en foutent".

"Il est sous influence"

Mickael Naya considère que l'ailier du FC Barcelone est très mal entouré ce qui risque de nuire à sa carrière : "Ousmane Dembélé est un gentil garçon, mais il n'a pas sa vie entre ses mains. Il vit constamment avec son oncle et son meilleur ami, qui n'osent rien lui dire. C'est une vie cahotante. Je n'ai jamais vu d'alcool, mais il ne respecte pas du tout ses plages de repos, il n'y a aucune structure de haut niveau autour de lui…" .

"J'avais essayé d'organiser les repas en fonction des matchs à venir, des moments de récupération et ça se passait bien ! D'ailleurs, quand il est sans ses amis, Ousmane est complètement différent. Il est curieux, ouvert et éduqué. J'ai essayé de lui tendre la main, mais il est sous influence. S'il ne réagit pas, il va se mettre tout le monde à dos à Barcelone", a conclu l'ancien cuisinier de l'international français.

Pour le moment, Ousmane Dembélé ne s'est pas encore mis tout le monde à dos à Barcelone. La preuve en est, les dirigeants du club catalan n'avaient pas l'intention de l'inclure dans le transfert de Neymar et souhaitent absolument le garder. Mais tôt ou tard, les blessures de l'international français vont poser problème, que ce soit pour sa carrière, mais aussi pour les dirigeants du Barça qui espèrent le voir plus souvent sur le terrain.