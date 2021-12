FC Barcelone : Ousmane Dembélé a-t-il lâché un indice sur son avenir ?

Et si les miracles de Noël existaient vraiment à Barcelone ? Enlisé dans une crise institutionnelle et sportive depuis presque un an, le Barça a décidé de revenir à ses fondamentaux avec le retour de Xavi au club comme entraîneur principal.

Malgré la présence de l’un des enfants de la Masia, le bilan est toujours inquiétant pour le club barcelonais, décroché dans la course au titre en Liga, éliminé de la Ligue des Champions et qui doit aussi apprendre à vivre sans Lionel Messi, parti au PSG.

La trêve hivernale est donc arrivée au bon moment pour les Blaugrana afin de recharger les batteries pour la deuxième partie de saison mais également préparer l’avenir. Un avenir immédiat même puisque Ferran Torres devrait signer dans les prochaines heures en provenance de Manchester City. Un renfort offensif de poids pour le club culé tant il a souffert dans le dernier geste.

Xavi compte sur Dembélé

En attendant l’arrivée de l’international espagnol, le Barça doit également gérer le dossier Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 est en fin de contrat en juin 2022, comme Kylian Mbappé, et le club espagnol compte sur lui.

Depuis son arrivée, Xavi n’a cessé de répéter l’importance du Français dans son projet mais il semblerait que l’entourage du joueur souhaite faire monter les enchères et écouter les offres venues d’Angleterre.

Seulement, la volonté de Dembélé de continuer au Barça a été plus forte et il se pourrait bien que l’ancien Rennais ait lâché un indice sur les réseaux sociaux. Dimanche soir, il a posté une « story » sur Instagram où l’on voit apparaitre le logo du FC Barcelone.

De quoi laisser peu de place aux doutes quant à une prolongation imminente ? Après la tête des mauvais jours ces dernières semaines, les supporters barcelonais vont certainement être gâtés dans cette période des fêtes de fin d’année !

