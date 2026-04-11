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FC Barcelone : où voir les matchs en direct ? Retrouvez toutes les informations sur la diffusion télévisée et les streams live du Barça

FC Barcelone
Ligue des Champions
LaLiga
Coupe du Roi

Vous cherchez à savoir où regarder le FC Barcelone en direct en Liga, en Ligue des champions, en Copa del Rey ou en Supercoupe ? Vous trouverez ici la réponse.

Cette saison, le FC Barcelone vise plusieurs compétitions : Liga, Ligue des champions, Copa del Rey et Supercoupe.  

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs du FC Barcelone.

FC Barcelone : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ?

FC Barcelone en Liga, Ligue des champions, Copa del Rey, Supercoupe : diffusion à la télévision et en streaming.

En Allemagne, la Liga est diffusée en exclusivité par DAZN. Depuis sa création, la plateforme de streaming détient les droits de la compétition et propose tous les matchs des Catalans en direct et à la demande.

Choisissez l’offre qui vous convient le mieuxet inscrivez-vousdèsmaintenant !

Quel que soit le forfait choisi, la Liga est incluse dans les deux offres.

Ligue des Champions
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Il en va de même pour la Ligue des champions – ou presque. Un match par semaine est diffusé le mardi sur Prime Video, tous les autres sont sur DAZN

Pour ne rien manquer, abonnez-vous à Amazon Prime Videoet suivez le match phare du mardi en exclusivité.

Les mardis, il convient donc de consulter le programme des retransmissions, tandis que les mercredis, vous pourrez vous connecter directement à DAZN.

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Enfin, concernant les coupes, la Copa del Rey est également diffusée sur DAZN, et ce jusqu’à la fin de la saison 2028/29, la chaîne ayant récemment acquis les droits.

Souscrivez dès maintenant à MagentaSport, à partir de 7,95 € par mois.

La Supercoupe est diffusée par Sportdigital FUSSBALL ; les retransmissions de la Supercoupe proposées par ce service sont également incluses dans les offres MagentaSport et DAZN

FC Barcelone : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse ou retransmet les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ? Le club en bref

Fondation29 novembre 1899
Titres de champion28
Victoires en Coupe32
Titres en Ligue des champions5
Joueur le plus capéLionel Messi
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