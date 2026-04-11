Cette saison, le FC Barcelone vise plusieurs compétitions : Liga, Ligue des champions, Copa del Rey et Supercoupe.

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs du FC Barcelone.

FC Barcelone : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ?

FC Barcelone en Liga, Ligue des champions, Copa del Rey, Supercoupe : diffusion à la télévision et en streaming.

En Allemagne, la Liga est diffusée en exclusivité par DAZN. Depuis sa création, la plateforme de streaming détient les droits de la compétition et propose tous les matchs des Catalans en direct et à la demande.

Quel que soit le forfait choisi, la Liga est incluse dans les deux offres.

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Il en va de même pour la Ligue des champions – ou presque. Un match par semaine est diffusé le mardi sur Prime Video, tous les autres sont sur DAZN.

Les mardis, il convient donc de consulter le programme des retransmissions, tandis que les mercredis, vous pourrez vous connecter directement à DAZN.

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Enfin, concernant les coupes, la Copa del Rey est également diffusée sur DAZN, et ce jusqu’à la fin de la saison 2028/29, la chaîne ayant récemment acquis les droits.

La Supercoupe est diffusée par Sportdigital FUSSBALL ; les retransmissions de la Supercoupe proposées par ce service sont également incluses dans les offres MagentaSport et DAZN.

FC Barcelone : toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse ou retransmet les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ? Le club en bref