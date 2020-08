FC Barcelone - Naples : Antoine Griezmann est bien titulaire

Blessé depuis quelques semaines, Antoine Griezmann fait bien partie du onze titulaire aligné par Quique Sieten pour affronter le Napoli.

Blessé depuis quelques semaines, Antoine Griezmann n'était pas certains d'être remis à temps pour le huitième de finale retour contre le Napoli, ce samedi (21h). Présent dans le groupe convoqué par Quique Siéten, l'international français sera même titulaire au Camp Nou, lui qui avait inscrit un but ô combien important lors du nul du match aller en (1-1). Pour affronter les Napolitains, le Barça se présentera de nouveau dans un 4-4-2 où Lionel Messi devrait jouer les chefs d'orchestre dans une position un peu plus reculée que ses deux compères d'attaque que sont Griezmann et Luis Suarez.

La composition du : Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Luis Suarez, Griezmann

La composition de : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Riu - Demme, Ruiz, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne