Barcelone-Manchester United | Streaming, horaire, TV, compos : tout ce qu'il faut savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Barça et Manchester United, ce mardi (21h).

L'époque où Barcelone et pouvaient vraiment se regarder dans les yeux semble lointaine. Ces deux clubs historiques du Vieux Continent entretiennent une histoire commune depuis des décennies. Mais aujourd'hui, le club le plus titré d' a perdu son aura, là où le Barça, bien que moins esthétique qu'il y a quelques années, reste une machine portée par l'un des deux monstres de l'ère contemporaine. Après s'être incliné 1-0 à Old Trafford, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer est au pied d'une montagne. Personne ne l'imagine franchir ce col-là, comme personne ne la voyait éliminer Paris, il y a un peu plus d'un mois. C'est à ce souvenir assez proche, d'abord, et à d'autres images de cet endroit un peu plus lointaines dans le temps, aussi, que Solskjaer et sa bande se raccrocheront pour dessiner les contours de l'exploit. Présentation.

Match -Manchester United Date Mercredi 17 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

- Seules 4 des 70 équipes ayant remporté le match aller à l’extérieur lors de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions ont été éliminées lors du match retour (6%). Cependant, ce cas de figure s’est déjà produit 2 fois cette saison, dont une par Manchester United.

- Barcelone n’a jamais perdu à domicile contre Manchester United en compétition européenne (2 victoires, 2 nuls) ; les Catalans avaient concédé le nul lors de leur dernière réception des Mancuniens en avril 2008 (0-0).

- Barcelone n’a perdu aucune de ses 30 dernières réceptions en Ligue des Champions (27 victoires, 3 nuls), la plus longue série d’invincibilité à domicile dans la compétition. Les Catalans n’ont jamais encaissé plus d’un but sur leurs terres lors de chacun de ces 30 matches, depuis une défaite 0-3 contre le en demi-finale de l’édition 2012/13.

- Lors du match aller, Manchester United n’a pas cadré le moindre tir. Une 1ère pour les Red Devils en Ligue des Champions depuis mars 2005 (défaite 0-1 contre Milan).

- Lionel Messi a marqué 22 buts en 31 matches de Ligue des Champions contre des équipes anglaises, plus que tout autre joueur dans la compétition. 13 de ses buts ont été inscrits lors de ses 9 derniers matches contre des clubs anglais à Barcelone, dont 2 triplés face à (avril 2010) et (octobre 2016).