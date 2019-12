FC Barcelone, Luis Suarez raconte ses dîners avec Messi et Griezmann

L'Uruguayen s'est exprimé sur l'intégration de l'attaquant français dans le vestiaire catalan et a évoqué le cas Neymar.

L'intégration d'Antoine Griezmann au fait énormément débat en et en . Chaque action, chaque mouvement, chaque geste, chaque déclaration est passé au crible concernant sa relation avec Luis Suarez et Lionel Messi. Il y a peu de temps, Antoine Griezmann a révélé avoir commencé à dîner avec ses deux coéquipiers d'attaque, ce qui permet de se connaître davantage et d'améliorer leur relation.

Dans une interview accordée à beIN Sports, Luis Suarez a raconté ses dîners avec Messi et Griezmann, assurant que l'intégration du Français se passe bien : "Antoine Griezmann se sent très à l'aise. Il a reçu un très bon accueil dans le vestiaire, tout le monde lui a vite fait comprendre qu'il venait pour nous aider à gagner des titres. Les dîners ? Ce sont des moments que nous apprécions. Des moments qui nous permettent de mieux faire connaissance, de partager des anecdotes et des souvenirs".

"Penser au futur du Barça"

L'attaquant uruguayen est revenu sur les échecs en et n'est pas opposé à voir un concurrent débarquer à son poste : "Ce n'est pas facile de gagner les trois compétitions. Ce n'est pas facile de gagner la Ligue des champions, c'est très compliqué. Nous avons souffert de ce qui est arrivé lors des deux dernières saisons, parce que nous avons laissé filer les choses, et nous devons réagir à cette situation".

Si on me ramène un nouveau coéquipier qui est en concurrence avec moi, c'est la même pression qu'avoir à jouer tous les trois jours. Et je dois aussi penser au futur du club, comme grand fan du club, je dois penser au futur du club et au mien. Peut-être que c'est la meilleure chose pour le Barça s'ils signent un jeune joueur ou un joueur déjà établi pour récupérer la torche et devenir le numéro neuf du FC Barcelone quand le temps sera venu", a ajouté Luis Suarez.

L'attaquant du FC Barcelone est revenu sur le choix de Neymar de quitter le Barça : "Son départ était un risque, il voulait essayer une nouvelle possibilité, sachant qu’il était ici dans le meilleur club du monde et entouré des meilleurs joueurs. C’est acceptable et compréhensible. Son retour dépendra du club, du PSG et de lui. En tant qu’ami, j’aimerais beaucoup le voir heureux et jouer dans des endroits où il se sent à l’aise".