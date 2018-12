FC Barcelone, Lionel Messi : "La rivalité avec Cristiano Ronaldo était très saine et bonne pour les fans"

L'attaquant du FC Barcelone est revenu sur la rivalité qu'il a entretenu durant plusieurs années avec Cristiano Ronaldo.

Le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus cet été a mis fin à une décennie de rivalité entre l'international portugais et Lionel Messi. Les deux quintuples Ballon d'Or ont connu le summum de leur rivalité commune lorsque le Portugais défendait les couleurs du Real Madrid, pendant neuf saisons, alors que l'Argentin évoluait au FC Barcelone, ce qui est toujours le cas actuellement.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le football mondial pendant la décennie se partageant les Ballons d'Or durant cette période avec une mainmise jamais vue dans le football mondial. Les Classicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid étaient même l'occasion de les voir s'affronter directement sur un terrain le temps d'un match, au moins deux fois par saison.

"La famille c'est avant tout"

Forcément, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été comparé sans cesse et leur rivalité a été monté en épingle. Mais en réalité, si les deux attaquants étaient bel et bien rivaux, ils ont surtout un respect l'un pour l'autre. Dans un entretien accordé à Diario Marca, Lionel Messi est revenu sur cette rivalité historique avec Cristiano Ronaldo qu'il a jugé très bonne pour les deux joueurs.

"La rivalité avec Cristiano était très saine et bonne pour les fans", a débuté Lionel Messi au sujet de sa rivalité avec le Portugais. L'international argentin a aussi évoqué la place que porte sa famille dans sa vie et bien évidemment elle passera toujours avant le football : "J'aime le football, mais la famille c'est avant tout".

Enfin, l'attaquant du FC Barcelone, auteur d'un début de saison canon, qui a terminé pour la première fois depuis plus de di ans en dehors du podium pour le Ballon d'Or en 2018 savait déjà qu'il n'avait aucune chance de l'emporter : "J'ai entendu les nominés du Ballon D'Or et je savais que je n'étais pas au combat cette année". Pas sûr toutefois que le Ballon d'Or 2019 ne soit encore le théâtre d'un affrontement entre CR7 et Lionel Messi.