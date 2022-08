FC Barcelone : Les supporters du Bayern, Nagelsmann... les aveux de Robert Lewandowski sur son transfert

Le buteur du FC Barcelone est revenu sur son départ plus que tendu du Bayern Munich.

Robert Lewandowski et le Bayern Munich ont enterré leur belle histoire d'amour cet été. Et comme souvent en amour, ça finit mal. Pour le coup, entre le Polonais et le club bavarois, certains non-dits ont affecté la fin de leur relation et ont gâché les adieux de l'attaquant polonais au Bayern Munich. Par médias interposés, les dirigeants du Bayern Munich et le joueur ont tour à tour révélés leurs points de vues. Dans une interview accordée à Sport 1, Robert Lewandowski est revenu sur son départ du Bayern, s'excusant au passage auprès des supporters.

Le mea culpa auprès des supporters

"C’est juste un nouveau sentiment pour moi. J’avais besoin de ce changement, de ce pas dans un autre pays et vers un autre club. Je me sens comme un enfant qui a un nouveau jouet. C’est comme ça. Nous avons écrit l'histoire ensemble et je me suis toujours donné à 100%. Il n’y a pas eu un jour où je ne me suis pas donné à fond. Les dirigeants le savent aussi. Il n'y a que de la gratitude mutuelle, respect mutuel. C'est pour ça que nous sommes resté ensemble longtemps. Le FC Bayern restera toujours dans mon cœur", a expliqué le Polonais.

"Je sais que ça a fait mal à beaucoup de fans. Je peux les comprendre et je ne peux m’en excuser que maintenant. Pour moi, à ce moment-là, il était important et nécessaire de dire clairement que je voulais partir. En fin de compte, nous ne sommes tous que des êtres humains, n’est-ce pas ?", a ajouté l'attaquant du FC Barcelone.

"Je n’ai jamais eu de problèmes personnels avec Nagelsmann"

"Après douze ans en Allemagne, c’était clair pour moi : mon aventure ici était finie. Je voulais que ce soit clair, parce qu’il n’a bien sûr pas été facile pour le FC Bayern d’accepter une vente à ce stade. C’était une situation difficile pour toutes les personnes impliquées et nous devions trouver la meilleure solution", a conclu Robert Lewandowski.

L'ancien attaquant du Bayern Munich a insisté sur le fait qu'il n'avait pas eu de tensions avec Julian Nagelsmann : "J’ai toujours été très clair avec l’entraîneur. Quiconque me connaît sait que j’aborde clairement les choses qui me passent par la tête. Je lui ai aussi donné mon avis, et je crois qu’à la fin il m’a compris de mieux en mieux. Mais je dois dire que je n’ai jamais eu de problèmes personnels avec Julian et que je ne l’ai pas critiqué publiquement, ni lui ni ses tactiques".

"Nous avons beaucoup parlé entre nous, on a discuté de façon proche. Le fait que vous ne soyez pas toujours d’accord sur le terrain en fait simplement partie. Mais je n’ai jamais dit un mauvais mot sur Julian ou à Julian. Je sais qu’il a un grand potentiel en tant qu’entraîneur. Il peut et va certainement gagner beaucoup plus de titres", a conclu l'attaquant polonais qui a débuté son aventure catalane en fanfare.