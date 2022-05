FC Barcelone : Les supporters approuvent la piste Kalidou Koulibaly

Les informations selon lesquelles le FC Barcelone a manifesté de nouveau son intérêt pour le défenseur sénégalais et napolitain Kalidou Koulibaly ont suscité un intense débat en ligne. Le défenseur central de 30 ans serait en tête de la liste de souhaits du manager du FC Barcelone, Xavi Hernandez, pour les transferts de l'été.

La vitesse, la capacité d'anticipation et la puissance aérienne de Koulibaly seraient les qualités qui ont fait que Barcelone le préfère encore plus. De plus, il est considéré comme un remplaçant naturel de Gerard Piqué, 35 ans, qui est devenu sujet à des blessures ces derniers temps. Certains fans ont exprimé leur plus grand désir de voir le capitaine vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 rejoindre les géants espagnols.

"Le Barça devrait faire tout son possible pour boucler ce transfert. On a besoin d'équilibre et d'expérience dans notre équipe. On a besoin de Koulibaly et il colle parfaitement au style de jeu du FC Barcelone", affirme le premier internaute. "Payez le prix, Koulibaly vaut chaque centime, prenez-le", ajoute le second.

Barca should do whatever they can to get this deal done. We need balance and experience in our team. We need Koulibaly and he fit perfectly in the Barca style. https://t.co/xVFRGGfk74 — Ekow Quayson (@QuaysonEk) May 4, 2022

Pay the fee Koulibaly is worth every cent get him — LK77 (@LK7713) May 4, 2022

Tandis qu'un autre a expliqué son inquiétude quant à l'âge de Koulibaly et s'est demandé pourquoi le club catalan serait intéressé par un joueur qui pourrait ne pas être un investissement à long terme pour le club. "Je ne sais pas pourquoi les fans du Barça sont excités par le fait que le club veuille signer un Koulibaly de 30 ans pour 40 millions d'euros, quelqu'un qui ne peut pas signer pour 4-5 ans, je pensais que nous planifions pour l'avenir ? Il y a des défenseurs centraux beaucoup plus jeunes que nous pouvons obtenir pour la même somme ou un peu plus, avec ce même profil...."

I dunno why barça fans are excited about the club wanting to sign a 30 year old Koulibaly for €40M, someone who can’t sign for 4-5 years, I thought we are planning for the future?

There are much younger CBs we can get for same amount or a little more, with this same profile. — Kelvin 😈 (@KelvinObed4) May 4, 2022

Si le joueur d'origine française rejoint la Liga, certains s'attendent à un meilleur partenariat avec le défenseur central uruguayen, Ronald Araujo. "Lui et Araujo, ça pourrait être quelque chose de spécial".

Kalidou Koulibaly to Barca?? Him and Araujo could be special. — Akhona Nkangana (@AkhoElMejor94) May 4, 2022

Koulibaly is the best name among these 3 if we can get him 10-15m. He will perform at least 3 more seasons it would be fit with Araujo. — Mammad Ali (@memetaliyev) April 27, 2022

Would you have patience for Your players? Barcelona is no small club and doesn't have patient like midtable teams because they need to challenge for cups. Araujo will need an experience player like Koulibaly to partner him for better development. pic.twitter.com/7zELUNeR3o — Nipa Life 🇬🇭 (@ShariflarryArt) May 4, 2022

Araujo and Koulibaly partnership

Pls make it happen 😭🙏🤲 — Hay zed 💥 (@oyelami_azeez) May 4, 2022

I'm totally behind us signing Koulibaly.



Reliable and his partnership with Araujo will be massive — Maestro 🤓 (@sir_harbimz) May 4, 2022

Koulibaly would be a great signing, him and Araujo would be a scary pairing. This should be the priority over any other signing this summer imo — TheBarcaProject (@ProjectBarca) May 4, 2022

L'un d'eux explique pourquoi le FC Barcelone a besoin d'un défenseur du calibre de Koulibaly et pourquoi la star africaine pourrait résoudre les problèmes du club en défense. "Le Barca n'est jamais prêt à dépenser une telle somme pour un défenseur, mais si nous pouvons le faire avec Koulibaly, alors nos problèmes défensifs seront résolus. Le Barca a de bons défenseurs en Araujo Eric et Christensen à venir mais nous avons juste besoin d'un défenseur qui apportera du leadership, de l'autorité".

Barca are never willing to spend such amount on a defender but if we can pull this one off with Koulibaly then our defensive issues are solved. Barca have good defenders in Araujo Eric and Christensen to come but we just need that defender that will bring leadership, authority — Chuks_Collins⚔ (@Chuddycollins) May 4, 2022

Un autre a admis qu'il avait déjà été déçu par le FC Barcelone, mais il a indiqué que l'arrivée de Koulibaly le rendrait heureux.

Getting Koulibaly will make me very happy. But Barca has disappointed me in the past. I won't get my hopes up — WILSON OYAKHI (@Ojeey_wilson) May 4, 2022

Que pensez-vous de la rumeur selon laquelle Koulibaly passerait de Naples à Barcelone ? Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires.