FC Barcelone : Les regrets de Jordi Alba après la défaite face au Betis

Le FC Barcelone a accueilli le Real Betis au Camp Nou samedi dans un choc crucial en Liga. Les Barcelonais, qui espéraient prendre trois points, se sont inclinés pour la première fois depuis que Xavi a succédé à Ronald Koeman, après avoir livré une performance médiocre.

Ce résultat signifie que Barcelone n'a pas saisi l'occasion de dépasser le Rayo Vallecano et d'entrer dans le top 6, et qu'il termine la journée à la septième place. Il est désormais à six points de l'Atletico Madrid et des quatre premiers, et à 13 points du Real Madrid, leader.

Le Betis, étonnamment, est maintenant troisième au classement, à un point du voisin Séville et à seulement six du Real Madrid.

Le Betis a pris l'avantage décisif à la 79e minute. Sergio Canales a effectué une percée fulgurante sur l'aile droite avant de trouver l'ancien Barcelonais Cristian Tello, qui a rapidement transmis le ballon à Juanmi, qui a terminé l'action.

"Nous devons beaucoup nous améliorer", a déclaré Jordi Alba après le match dans des propos rapportés par Marca. "Aujourd'hui, nous avons défié un adversaire direct et nous n'avons pas réussi à le battre. Maintenant, nous avons un match très important qui nous attend. Nous devons nous améliorer.

" Si nous étions premiers, je vous dirais aussi que nous devons nous améliorer. Nous devons être plus patients avec le ballon dans leur moitié de terrain. Nous avons montré de bonnes choses, mais il est clair que nous devons nous améliorer.

"Barcelone est toujours obligé de gagner, surtout à domicile. Et nous ne le faisons pas. Il s'avère également très difficile de gagner à l'extérieur. Je suis convaincu que nous allons renverser la situation car nous travaillons bien. Nous apprenons de nouveaux concepts. Mais c'est un pas en arrière contre un rival direct."