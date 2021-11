FC Barcelone : les premiers mots de Daniel Alves

À 38 ans, et cinq ans après avoir quitté le club, Daniel Alves effectue son grand retour au FC Barcelone. Le club catalan a publié un communiqué vendredi soir annonçant le come-back de son ancien latéral. Et non des moindres : celui qui a la particularité d’être le joueur le plus titré au monde. Un renfort de choix pour les Catalans.

C’est Xavi en personne qui a demandé à ce que le club récupère son ancien taulier. Joan Laporta, le président, s’est immédiatement exécuté. Le transfert a pu se concrétiser rapidement puisque l’international auriverde est libre de tout engagement. Dernièrement, son contrat avec Sao Paulo avait été résilié. Une aubaine pour le Barça.

Pour rappel, Daniel Alves connaît parfaitement Xavi puisqu'ils ont joué pendant huit années à Barcelone. Le Brésilien servira donc de relai à son ex-coéquipier aujourd'hui devenu entraîneur, dans un groupe certes talentueux mais qui manque encore cruellement d'expérience. Cela tombe bien, Daniel Alves n'en manque pas !

"Je ne savais pas que cela durerait si longtemps"

Suite à l'annonce de son retour, l'ancien de la Juventus Turin et de Séville s'est dit heureux de retourner sur les terres de ses exploits, affirmant qu'il était convaincu que ce jour finirait par arriver. "Presque cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si difficile, mais je savais au fond de mon coeur et de mon âme que ce jour viendrait. Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti", a-t-il écrit sur Twitter.

"On se revoit bientôt, avec la même émotion que la première fois et avec le même désir d'aider à reconstruire le meilleur club du monde. Je suis de retour à la maison !", a ensuite répété Daniel Alves. Dans le couloir droit, il sera en concurrence avec Sergio Roberto et Sergino Dest, deux profils plus jeunes et totalement différents.