FC Barcelone : Les fans et le club déjà totalement conquis par Robert Lewandowski

L'entraîneur, le vestiaire et les supporters sont complètement amoureux de ce que l'attaquant polonais offre à l'équipe.

Robert Lewandowski a atterri sur ses pieds au FC Barcelone. Le Polonais ne déçoit pas et, depuis le premier jour, il se comporte comme ce qu'il est : un avant-centre d'élite et l'un des meilleurs joueurs du monde. Lewandowski est déjà en tête du classement des buteurs en Liga, à égalité avec Iago Aspas. Il ne lui a fallu que quatre matchs de Liga pour marquer cinq buts. En fait, son efficacité est démontrée grâce à une statistique dévastatrice : sur ses 17 tirs, 12 ont été cadrés.

Et contre Séville au Sanchez Pizjuán, il a frappé quatre fois, toutes ses tentatives étaient entre les poteaux. A Anoeta, exactement la même chose, quatre tirs et tous les quatre étaient cadrés. Contre Valladolid, il y en a eu 5 et 3 cadrés. Et contre le Rayo, un seul de ses quatre tirs a trouvé la cible. Au total, 17 tirs, 12 cadrés et en 4 matches, 5 buts. Des données d'un prédateur authentique dans la zone de vérité. Un total "Killer".

Deux faits historiques pour Lewandowski

Robert Lewandowski a inscrit cinq buts en quatre matchs de LaLiga, devenant ainsi le troisième joueur seulement à marquer cinq buts ou plus lors de ses quatre premiers matchs dans la compétition au XXIe siècle, après Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en 2009 (5) et Radamel Falcao avec l'Atlético de Madrid en 2011 (5). Seul Lionel Messi en 12/13 et 13/14 (six dans chaque cas) a marqué plus de buts lors des quatre premiers matches du FC Barcelone dans une seule campagne de championnat au 21e siècle.

Les éléments intangibles du Polonais : leadership et camaraderie

Cependant, au-delà des statistiques pures et des records de buts marqués depuis son arrivée au Barça, Robert Lewandowski est en train de gagner le cœur des supporters barcelonais grâce à ses qualités intangibles. Quelques exemples visibles : sa façon de communiquer avec le vestiaire, sa spontanéité, son leadership lorsqu'il s'agit de contaminer ses coéquipiers et surtout, ses gestes continus donnant des instructions à ses coéquipiers lors des différentes phases des matchs.

Xavi et les fans de Barcelone, ravis de Robert

Xavi Hernández est ravi de sa signature. Et surtout, par son attitude sur le terrain. Ce n'est pas seulement son sens du but, mais aussi sa façon de se déplacer et, surtout, les détails qu'il laisse sur le terrain. Il ne perd jamais un ballon, il encourage toujours ses coéquipiers, il est toujours prêt à se battre dans chaque duel, il presse comme s'il était un jeune joueur et il soutient énormément ses coéquipiers dans toutes les facettes des matchs.

S'il y avait des doutes quant à son prix (45 millions d'euros) et à son âge (34 ans), il n'a fallu qu'une poignée de matchs pour que les fans du FC Barcelone dissipent ces doutes et tombent amoureux de Robert Lewandowski. L'année dernière, il a stupéfié l'Europe en marquant 50 buts en 46 matchs. Le Barça sait désormais que Lewandowski ne veut pas lâcher prise et qu'il a l'intention de continuer à être une machine à marquer des buts. Le Barça est manifestement déjà amoureux du Polonais.