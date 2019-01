FC Barcelone, les confidences de Josep Maria Bartomeu sur le recrutement de Frenkie De Jong

Le président du FC Barcelone est revenu sur la signature du grand espoir de l'Ajax et sur l'intérêt supposé concernant Matthijs de Ligt.

Le FC Barcelone a réalisé le grand coup du mercato hivernal en arrachant Frenkie De Jong, l'un des grands espoirs du football néerlandais, au nez et à la barbe du PSG. Les Catalans ont assuré leur renouveau dès l'été prochain et ont su convaincre le milieu de terrain de l'Ajax de les rejoindre plutôt qu'un autre club. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu est revenu sur le coup de maître réalisé par le Barça.

"Tout d’abord, je suis heureux qu’un joueur de cette qualité ait choisi un projet sportif comme le Barça. Cela signifie que nous faisons bien les choses, que le projet sportif plaît aux joueurs de la qualité de de Jong et que leur style et leur manière de comprendre le football correspondent à ceux du Barça. (...) L’Ajax a une philosophie très similaire au Barça, nous sommes comme des frères et de Jong est le fils de cette philosophie", a indiqué le président du Barça.

Bartomeu discret pour De Ligt

"Je suis très heureux qu’il ait accepté de venir au Barça et qu’il accepte ce défi. Ce n’est pas facile de jouer à Barcelone, mais nous préparons un projet pour le présent et l’avenir. Les fans du Barça le verront. C’est un joueur différent et nous voulons ces joueurs différents, pour qu’ils comprennent ce que nous voulons faire et pour avoir une équipe compétitive, pour le présent et l’avenir", a ajouté Josep Maria Bartomeu.

Le dirigeant du FC Barcelone est revenu sur les raisons du choix de Frenkie De Jong : "Le plus important, c’est qu’il a pensé que jouer au Barça l’aiderait dans sa projection personnelle, à la fois sportive et humaine. Le « plus qu’un club » du Barça, c’est ça. Nous sommes des personnes, avec notre Fondation, nos valeurs, notre football de base ... Tout cela contribue à créer une histoire et de Jong va jouer un rôle important dans l’avenir".

Josep Maria Bartomeu est resté très discret concernant un possible intérêt du club catalan sur le défenseur central de l'Ajax, Matthijs de Ligt : "Le secrétariat technique se concentre actuellement sur le mois de janvier. Reste à savoir si quelqu’un part ou arrive, on ne sait jamais. Et en février, mars et avril, nous préparerons la prochaine saison. On aura le temps de s’entretenir et de voir s’il est un joueur intéressant pour le Barça".