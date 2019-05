FC Barcelone - L'émouvant hommage de Messi à Xavi

Lionel Messi a rendu un hommage appuyé à son ancien coéquipier Xavi, qui va prendre sa retraite au terme de la saison.

Xavi Hernandez a annoncé qu’à 39 ans, il raccrochera les crampons pour devenir entraîneur. Et, parmi tous les messages qu’il a reçus après son annonce, Lionel Messi est également apparu et a écrit un texte émouvant à son ancien partenaire du Barça.



"Tu nous manques depuis le premier jour où tu as décidé de partir, car tu nous as aidés sur le terrain et à l'extérieur", a déclaré l'Argentin. "Tu sais déjà que je te souhaite le meilleur dans la nouvelle étape de ta vie qui commence maintenant. Tu continuera sûrement à réussir dans tout ce que tu proposera dans le monde du football ", a ajouté le numéro 10.



Messi a également apprécié les années vécues : "Ce fut un plaisir de partager les vestiaires avec toi. De nombreuses années et de nombreuses expériences ensemble."



Le milieu de terrain historique a fait ses débuts à Barcelone avec Louis van Gaal, en août 1998 avant de quitter le club en 2015 sur un triplé gagné sous la direction de Luis Enrique. Xavi a notamment remporté quatre fois la , une et 8 titres en avec le club catalan.