FC Barcelone : Le premier message de Xavi à ses joueurs

Mardi 9 novembre, Xavi Hernandez a débuté son mandat d'entraîneur principal du FC Barcelone, un jour après avoir été présenté au Camp Nou comme le successeur de Ronald Koeman.

La pause internationale, associée à une pléthore de blessures, signifie que Xavi n'avait que quelques joueurs disponibles pour la séance d'entraînement de mardi au terrain d'entraînement du club, mais il a commencé à poser les graines de ce qu'il espère réaliser en tant que patron du Barcelone.

"Vous devez croire en vous-mêmes", a déclaré Xavi avant de demander aux joueurs d'avoir beaucoup d'intensité et d'efforts.

"Ce qui s'est passé à Vigo [contre le Celta Vigo] ne peut pas vous arriver. Il faut toujours être vigilant, on ne peut pas rentrer à la mi-temps avec une avance de 3-0 et finir par un match nul", a-t-il poursuivi.

Il a également précisé qu'ils devaient être fiers d'appartenir à un club comme le FC Barcelone et que cette équipe devait toujours être compétitive.

Ensuite, Xavi s'est adressé aux joueurs et les a informés des règles qui seront désormais en vigueur dans le vestiaire, en mettant davantage l'accent sur le chronométrage, la chimie d'équipe - comme prendre le petit-déjeuner et le déjeuner ensemble - et en veillant à ce qu'ils suivent le style de vie qu'un footballeur doit avoir.