FC Barcelone : La date du retour de Leo Messi déjà connue ?

Leo Messi a quitté le FC Barcelone au cours de l'été dernier pour rejoindre le PSG, mais des voix s'élèvent déjà dans divers cercles au sein et autour du Camp Nou pour faire revenir l'Argentin.

Après que le club n'ait pas pu, pour des raisons économiques, prolonger le contrat de Messi, l'Argentin et les Catalans n'ont eu d'autre choix que de vivre une rupture douloureuse, qui a conduit leur numéro 10 à rejoindre le Paris Saint-Germain pour un contrat de deux ans, avec la possibilité d'une troisième.

Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour que Messi rejoigne le FC Barcelone en 2023, à la fin de son contrat avec le PSG. On se souvient que les adieux de Messi ont été tristes, tant pour lui que pour le club, car les deux parties étaient déterminées à trouver un accord et l'Argentin lui-même était prêt à accepter une importante baisse de salaire.

Pourtant, les difficultés économiques que traverse le club sont telles que ce n'était pas envisageable. Cependant, Messi a ouvertement déclaré qu'il n'a jamais voulu partir et, plus récemment, il s'est ouvert sur son désir de revenir au FC Barcelone à un titre quelconque, un rôle de directeur sportif ayant la préférence du joueur de 34 ans.

"J'ai toujours dit que j'aimerais aider le club et être utile", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Sport. "J'aimerais être un directeur sportif à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou non, ou si ce sera autre chose. "Si l'opportunité se présente, j'aimerais y retourner et apporter ce que je peux parce que c'est le club que j'aime et j'aimerais qu'il continue à bien se porter, [qu'il continue] à grandir et à être l'un des meilleurs au monde."