FC Barcelone : l'énorme coup de bluff d'Ousmane Dembélé qui a choqué le vestiaire

Après avoir prolongé son contrat, l'international français a fait une promesse sous forme de blague à ses coéquipiers.

Dribbleur, provocateur sur le terrain, Ousmane Dembélé est aussi un véritable bout en train en dehors du terrain. Il l'a démontré à maintes et maintes reprises en équipe de France avec son ancien coéquipier au Barça, Antoine Griezmann, faisant de nombreuses blagues et aimant chambrer ses coéquipiers.

Dembélé veut le brassard de capitaine...

Si la maîtrise de l'Espagnol de l'ancien Rennais n'est pas parfaite et l'empêche certainement d'être aussi chambreur avec tout ses coéquipiers au Barça, Ousmane Dembélé n'en garde pas moins un sens de l'humour malgré tout. En fin de contrat avec le Barça et été, le Français a longtemps vu son avenir être remis en question mais a finalement, au terme d'une longue saga, décidé de prolonger avec le club catalan jusqu'en 2024.

Après cette prolongation, l'international français n'a pas caché sa joie et comme l'exige la tradition, il s'est exprimé face aux médias : "Je suis très content de cette prolongation. Le Barça est le club de mes rêves depuis que je suis petit. J'attends avec impatience le début de saison pour aider l'équipe". Tradition oblige également, Ousmane Dembélé a adressé un mot à ses coéquipiers après l'officialisation de la nouvelle et son retour dans le vestiaire catalan.

...puis avoue que c'était une blague

Et selon les informations de Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé n'a pas manqué cette occasion en or pour faire rire le vestiaire du FC Barcelone. En effet, si l'international français a bien évidemment indiqué qu'il était heureux de poursuivre son aventure au Barça avec cette équipe et sous les ordres de Xavi, il a également fait part de ses ambitions.

Ousmane Dembélé a insisté sur le fait qu'il était très engagé au sein de l'équipe et a terminé son discours face à ses coéquipiers en indiquant qu'il avait demandé le brassard de capitaine. Une annonce qui a forcément surpris et choqué les joueurs du FC Barcelone. Toutefois, l'international français a indiqué par la suite que c'était une blague.

Une blague qui a bien fait rire ses coéquipiers. Et pour cause, du haut de ses 25 ans et malgré son talent évident, Ousmane Dembélé n'a, pour le moment, rien d'un capitaine et le sait très bien. En revanche, l'ailier du Barça sera très attendu à la rentrée et Xavi compte énormément sur lui pour aider le club catalan à retrouver les sommets en Liga et en Ligue des champions. Et sur le terrain, Ousmane Dembélé ne devra pas blaguer.