FC Barcelone, Kevin-Prince Boateng explique les péripéties d'Ousmane Dembélé

L'attaquant de la Fiorentina, passé par le FC Barcelone la saison dernière, a expliqué les soucis connus par Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé enchaîne les pépins au . Entre ses blessures, ses retards, les rumeurs sur ses problèmes de comportement, d'hygiène de vie, l'international français fait énormément parler de lui mais dans le négatif. Dans un entretien accordé à Sport Bild, Kevin-Prince Boateng, passé par le FC Barcelone durant six mois la saison dernière, a commenté les déboires de son ancien coéquipier, Ousmane Dembélé, et il l'a tout de même défendu.

"Ousmane Dembélé est très tranquille, il ne parle pas beaucoup. C’est encore un gamin pour moi. Tu dois le traiter comme tel, et c’est possible qu’il arrive en retard parfois. Il y a des joueurs qui font ça pour défier le club, mais ce n’est pas le cas pour lui, il est comme un petit garçon. Quand un jeune gagne autant d’argent et est un personnage public, il faut le diriger dans la bonne direction", a expliqué Kevin-Prince Boateng.

"Tout le monde gagne trop d'argent"

L'international ghanéen considère surtout que l'ailier formé au Stade Rennais multiplie les bétises car il est mal entouré et n'a pas de bons conseils : "S’il n’apprend pas, c’est de sa faute. Pour moi, il est toujours un petit garçon qui a été jeté dans cette piscine immense, qui a soudainement valu 150 millions d’euros en une nuit et ne sait toujours pas comment tout fonctionne, parce que lui ce qu’il veut vraiment c’est jouer au football".

L'attaquant de la a remis en cause les prix faramineux du marché des transferts qui peuvent perturber les jeunes joueurs : "Je revois certaines choses qui me rappellent moi quand j’étais jeune chez tous les jeunes joueurs. Pour eux, le problème est dix fois plus grave aujourd’hui, car tout le monde gagne trop d’argent. Il n’est pas normal qu’un jeune de 18 ans gagne trois ou quatre millions d’euros net par an".

"Et s’il gagne ça, l’argent doit être encadré de façon à ce qu’il en voie le moins possible. De quoi a besoin un jeune de 18 ans ? Une voiture pour aller à l’entraînement, un bel appartement et de l’argent pour faire du shopping de temps en temps, c’est tout", a conclu Kevin-Prince Boateng. Lui aussi auteur de pas mal de déboires dans sa carrière, le Ghanéen a donc une forme d'indulgence avec le Français, pas sûr que les Catalans continuent de la partager très longtemps.