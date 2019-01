FC Barcelone, Jordi Alba très ambitieux : "Nous visons le triplé"

Le latéral gauche du Barça a affiché ses ambitions pour la fin de saison et a également dévoilé ses intentions pour son avenir.

Leader de Liga, toujours en lice en Coupe du Roi, bien que mal embarqué contre Levante, et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone rêve une nouvelle fois d'emmagasiner les titres en fin de saison. Mais rien ne sera simple pour les Blaugrana qui auront fort à faire notamment sur la scène européenne avec la présence de plusieurs prétendants comme la Juventus, le Real Madrid ou encore Manchester City.

Élu sportif catalan de l'année 2018, Jordi Alba en a profité pour afficher ses ambitions avec le FC Barcelone cette saison : "Je voudrais réaliser le triplé. Nous y allons, même si nous savons que c'est difficile". Les Blaugrana ont déjà réussi à réaliser le triplé par le passé, sous les ordres de Pep Guardiola, et sont encore en lice pour le faire, même s'ils devront inverser la tendance en Coupe du Roi contre Levante.

Alba veut terminer sa carrière à Barcelone

En fin de contrat en juin 2020 avec le FC Barcelone, Jordi Alba n'a toujours pas prolongé son contrat. Il a une nouvelle fois déclaré sa flamme au FC Barcelone alors que le président du club, Josep Bartomeu, était présent également : "C'est le club de ma vie. Je suis resté huit ans quand j'étais petit. Je devais partir et je suis revenu. C'est le meilleur club du monde et bien sûr, j'aimerais prendre ma retraite ici". À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

Habitué à jouer avec Lionel Messi au FC Barcelone, Jordi Alba a reconnu avoir une connexion incroyable avec le quintuple Ballon d'Or l'encensant au passage : "Notre connexion ? Plus ou moins par télépathie (rires). C'est le meilleur de l'histoire et il est facile de jouer à vos côtés. Cela fonctionne et j'espère que c'est cette année".



Le latéral gauche, récompensé comme meilleur sportif catalan de l'année a remercié ses proches : "L'Alba d'aujourd'hui est la même que celui qui a signé pour le Barça. Je suis le meme. J'aime ma famille, je suis heureux. Je me suis amélioré en tant que footballeur, c'est évident. Mais en tant que personne, je suis le même. Je remercie tous ceux qui ont pensé à moi pour recevoir le prix et je suis heureux de voir tout le monde et ma famille qui a été avec moi".