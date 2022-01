FC Barcelone : Jordi Alba a mis son veto pour le retour de Neymar

Il ne l’avait jamais vraiment déclaré et encore moins au moment de l’affaire mais Neymar a enfin avoué qu’il avait souhaité revenir au FC Barcelone en 2019. Dans un documentaire qui lui est consacré sur Netflix, le Brésilien a concédé qu’il n’était pas heureux à Paris et que ce mal-être n’avait rien à voir avec le PSG ou ses supporters.

"Quand j'ai pris la décision de quitter le PSG, ce n'était pas à cause d'un fan ou d'un club, a-t-il expliqué dans le documentaire. C'est parce que j'ai vu que je me sentais mieux ailleurs. Je n'ai jamais rien eu contre les supporters du PSG, ni contre le club lui-même. Cela n'a jamais été cela. "

Soit Alba, soit Neymar !

A son apogée à Barcelone malgré le fait de rester dans l’ombre de Lionel Messi, Neymar avait à coeur de redevenir un Blaugrana. Une situation qui n’a pas plu à tout le monde au Camp Nou. Si Josep Maria Bartomeu et les dirigeants catalans ont cherché toutes les stratégies possibles pour faire revenir le Brésilien, dans le vestiaire, ce retour n’aurait pas été accueilli avec le sourire, notamment chez Jordi Alba. D’après l’émission espagnole Rondeando, le latéral gauche aurait menacé Bartomeu, annonçant que si Neymar revenait, c’est lui qui partirait du club.

Finalement, le transfert ne s’est pas fait mais rien à voir avec les menaces de Jordi Alba. Ce retour est tombé à l’eau car le PSG se montrait trop exigeant financièrement et quand on connait l’état des caisses barcelonaises actuellement, on se doute qu’un accord était compliqué…