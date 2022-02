FC Barcelone : Joan Laporta n'a pas rendu les armes pour Ousmane Dembélé

Magistral. Sensationnel. Les mots manquent pour décrire la prestation d'Ousmane Dembélé ce dimanche soir face à l'Athletic Bilbao. Entré en jeu après l'heure de jeu, l'international français a été étincelant se montrant à son avantage à chaque fois qu'il a touché le ballon. Alors que les Catalans menaient 1-0 grâce à un but d'Aubameyang, Dembélé, sifflé par une petite partie des supporters blaugrana à son entrée, a amplifié le succès du Barça.

"Nous avons toujours voulu qu'il reste"

En effet, Ousmane Dembélé a très vite marqué d'une sublime frappe du pied gauche, avant de délivrer deux passes décisives en fin de rencontre à Luuk de Jong et Memphis Depay. Néanmoins, malgré ses belles prestations récentes et l'amour que lui porte Xavi, Ousmane Dembélé est toujours en fin de contrat au mois de juin et n'a pas encore prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Le club catalan qui a essayé de le vendre cet hiver pour ne pas le perdre gratuitement l'été prochain semblait avoir rendu les armes dans ce dossier.

Mais le président Joan Laporta a relancé le feuilleton Ousmane Dembélé qui a pourtant fait la une des journaux en Espagne pendant toute la première partie de saison, jusqu'à ce qu'il le ferme lui-même. En effet, après la clôture du mercato hivernal, le président du FC Barcelone ne voulait plus faire jouer Ousmane Dembélé et avait chargé le Français ainsi que ses agents, les accusant d'avoir déjà signé avec un autre club la saison prochaine sans le communiquer.

Dembélé peut encore changer d'avis

Joan Laporta a visiblement changé son fusil d'épaule puisqu'il n'est pas contre une prolongation d'Ousmane Dembélé. "Ousmane Dembélé connaît notre proposition et sait que nous avons toujours voulu qu'il reste, nous espérons qu'à la fin de la saison je le répète", a affirmé le président du FC Barcelone, des propos relayés par Marca en marge du Mobile World Congress se tenant à Barcelone.

Les récentes déclarations de Xavi à son encontre qui compte énormément sur lui et le rôle qu'il pourrait avoir dans la renaissance de ce FC Barcelone pourrait convaincre Ousmane Dembélé de réfléchir très sérieusement à une prolongation de contrat en Catalogne, mais le problème principal depuis le début des négociations reste le même : l'argent.

Le FC Barcelone n'a jamais répondu aux exigences d'Ousmane Dembélé et son clan, souhaitant fortement réduire le salaire de l'international français, souvent blessé depuis son arrivée en Catalogne. Xavi avait demandé au Français de faire un geste pour rester dans l'un des plus grands clubs du monde, mais jusqu'ici, Ousmane Dembélé ne l'a pas écouté. L'ailier formé au Stade Rennais sera libre en juin mais jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est pas engagé avec un autre club, et peut donc continuer de discuter avec le FC Barcelone d'une prolongation de contrat, qui surprendrait tout le monde.