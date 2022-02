FC Barcelone : Joan Laporta en remet une couche sur Ousmane Dembélé

Après une première partie de saison plus que compliquée sur le plan sportif avec un remaniement en interne et l'arrivée de Xavi, le FC Barcelone a été actif cet hiver sur le marché des transferts. Le club catalan a enregistré quatre renforts, Dani Alves arrivé en décembre ainsi que Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Si Joan Laporta a pu contenter certaines demandes de Xavi, il a, pour le moment, échouer dans un dossier majeur : la prolongation d'Ousmane Dembélé.

"Xavi décidera si Dembélé jouera"

En fin de contrat cet été, le Français n'a toujours pas renouvelé son contrat avec le club catalan et est donc libre de s'engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Une terrible nouvelle pour le Barça qui risque de perdre le Français sans la moindre contrepartie. Lors de la présentation d'Adama Traoré, Joan Laporta a été, comme à chaque sortie médiatique, interrogé sur le cas Ousmane Dembélé et sur la possibilité de ne plus le voir jouer sous les couleurs du FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison.

"C'est l'entraîneur qui décide. Oui je pense qu'il travaille pour la saison actuelle mais aussi pour la suivante. Et c'est plus difficile, pour un joueur qui ne sera pas là la saison prochaine, de jouer, parce que nous sommes en train de reconstruire l'équipe. Il n'a pas voulu prolonger et c'est un problème qui sera, je l'espère, résolu dans notre intérêt, sans que le club soit lésé. Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais le coach connaît les circonstances. Il est également surpris que le joueur n'ait pas accepté de prolonger. Nous n'avons pas compris la position du joueur", a expliqué Joan Laporta.

"Nous étudierons toutes les options"

"Il n'y a plus de proposition (de prolongation) depuis le 20 décembre. Il aurait fallu qu'ils se mettent autour de la table pour en avoir une autre mais ça n'a pas été le cas. C'était une très bonne offre, le joueur lui même l'a dit. Ils ont essayé de négocier une autre proposition mais avec les offres ailleurs, c'était inatteignable. Nous avons cherché une solution pour les six prochains mois, pour qu'il joue dans un autre club mais il n'a pas voulu", a ajouté le président du club catalan.

Désireux de garder la face, Joan Laporta, qui avait déclaré qu'Ousmane Dembélé était meilleur que Kylian Mbappé, a gardé le cap à ce sujet malgré la situation compliquée avec son joueur et n'a exclu aucune issue y compris une résiliation de contrat avec Ousmane Dembélé : "Nous étudierons toutes les options et j'espère pouvoir choisir la meilleure pour les intérêts du club. Je continue de penser que Dembélé est meilleur que Mbappé. Le meilleur Dembélé, avec le talent qu'il a, fait partie des meilleurs du monde."

Il y a deux jours, Joan Laporta avait déjà sous-entendu qu'Ousmane Dembélé risquait de passer le reste de la saison en tribunes après avoir refusé de prolonger avec le club catalan et de quitter le club cet hiver pour rejoindre un club de Premier League dont l'offre avait été acceptée par le FC Barcelone. Nul ne sait de quoi sera fait l'avenir d'Ousmane Dembélé, mais dans cette grande partie de poker menteur, le Français a été inscrit sur la liste pour disputer les matches de Ligue Europa avec le club catalan.