FC Barcelone : Joan Laporta convaincu qu'il y aura un "miracle" à Munich

Le FC Barcelone a encore son destin entre ses mains en Ligue des champions, et ce malgré le match nul face à Benfica lors de la dernière journée, mais pour être sûr de se qualifier et ne pas dépendre du résultat du club lisboète, le club catalan va absolument devoir battre le Bayern Munich, en Allemagne, lors de la dernière journée. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, est "convaincu" que son club va battre le Bayern Munich lors du dernier match de groupe de la Ligue des champions, le 8 décembre.



Il a déclaré que la nomination de Xavi comme manager a inspiré plus de respect aux adversaires, ce qui pourrait être un facteur dans ce qu'il a prédit être une victoire "miracle" à l'Allianz Arena. Les Blaugrana peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale sans battre leur adversaire allemand, mais quitter Munich avec une victoire est le seul moyen de garantir à 100 % leur qualification, quel que soit le résultat de la rencontre entre Benfica et le Dynamo Kiev.

Laporta croit en Xavi et ses hommes



"Battre le Bayern Munich est quelque chose qui peut être réalisé", a déclaré Joan Laporta à AS. "Il va y avoir un miracle, je suis convaincu que nous allons gagner. Xavi est très motivé et très fort. J'espère que tout se passera bien pour nous, je pense qu'en ce moment l'arrivée de Xavi a généré un peu de respect de la part de nos adversaires. Ils savent que nous pouvons le faire à nouveau."



Le FC Barcelone a perdu 3-0 contre le Bayern Munich au Camp Nou plus tôt dans la saison et sa forme générale cette saison est en dessous des normes habituelles, puisqu'il occupe la septième place de la Liga. Il y a aussi la question de la tristement célèbre défaite 8-2 contre le Bayern en 2020, que les supporters rivaux leur rappelleront à l'approche du choc du 8 décembre.

Un Bayern bis ?

Cependant, les Bavarois pourraient aligner un onze de départ totalement remanié et plus faible, car ils ont déjà décroché la première place du groupe et pourraient hésiter à prendre le risque de blesser l'un de leur joueur majeur. Joan Laporta pense également que le regain d'énergie de Xavi se traduira par un comportement passionné sur le terrain et une envie de victoire débordante.

Le FC Barcelone se qualifiera pour les huitièmes de finale s'il bat le Bayern. En cas de match nul ou de défaite à l'Allianz Arena, il faudra que Benfica fasse un match nul ou perde son match contre le Dynamo Kyiv pour se qualifier. Une élimination du FC Barcelone dès la phase de poules serait un terrible désaveu pour le club catalan et symboliserait le mal qui touche le Barça depuis quelques années.